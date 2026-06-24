Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El colegio Los Robles-Peñamayor de Llanera gana la Liga de Debate Escolar

El equipo del centro se alzó con el primer premio tras una destacada actuación en una competición que este año reunió a 3.282 estudiantes de toda Asturias

La entrega de premios en la Junta

La entrega de premios en la Junta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

El Colegio Los Robles-Peñamayor de Llanera se ha proclamado vencedor de la VII Liga de Debate Escolar del Principado de Asturias en la categoría correspondiente a 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria, cuya final se celebró en el Hemiciclo de la Junta General del Principado.

El equipo del centro se alzó con el primer premio tras una destacada actuación en una competición que este año reunió a 3.282 estudiantes de toda Asturias y que se ha consolidado como una de las iniciativas educativas más relevantes para fomentar el pensamiento crítico, la comunicación y la participación democrática entre los jóvenes.

La fase final congregó a varios centros educativos asturianos que debatieron sobre una cuestión de plena actualidad: si las clases presenciales deberían ser opcionales. A lo largo de las distintas intervenciones, los participantes demostraron su capacidad para construir argumentos sólidos, analizar diferentes puntos de vista y defender sus posiciones con rigor, respeto y capacidad de persuasión.

El jurado valoró especialmente la calidad de las exposiciones, la consistencia de los razonamientos y la habilidad de los alumnos para sostener un debate constructivo en torno a un asunto que afecta directamente a las nuevas generaciones.

Herramienta fundamental

Este reconocimiento es el resultado de una apuesta educativa sostenida en el tiempo por la oratoria y el debate como herramientas fundamentales para el desarrollo integral del alumnado. En Los Robles-Peñamayor, estas competencias comienzan a trabajarse desde los tres años y forman parte de un itinerario pedagógico que acompaña a los estudiantes a lo largo de toda su trayectoria académica.

En las etapas de Infantil y Primaria, el proyecto "El Juego de la Oratoria" permite a los alumnos adquirir seguridad a la hora de expresarse en público, aprender a comunicar sus ideas con claridad y desarrollar la escucha activa como una habilidad esencial en la convivencia y el aprendizaje.

Esta formación tiene continuidad en Secundaria y Bachillerato a través del proyecto Debate, donde los estudiantes profundizan en la investigación, el análisis crítico de la información, la elaboración de argumentos fundamentados y la defensa razonada de sus posiciones.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Llanera

El objetivo es dotar a los alumnos de herramientas que van más allá del ámbito estrictamente académico y que resultan esenciales para afrontar los desafíos personales y profesionales del futuro. La capacidad de comunicación, el pensamiento crítico, el liderazgo, el trabajo en equipo y el respeto hacia opiniones diferentes constituyen algunas de las competencias que el centro considera prioritarias.

Noticias relacionadas

La entrega de premios estuvo presidida por el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, y por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, quienes felicitaron a todos los participantes y pusieron en valor la importancia de formar ciudadanos comprometidos con la libertad, la democracia y el diálogo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro alumnos del colegio San Cucao de Llanera, ingresados en el HUCA y dados ya de alta por un brote de gastroenteritis
  2. Se eleva a 39 el número de niños afectados por el brote de la bacteria Shigella en el colegio de San Cucao, en Llanera
  3. Un hombre, herido tras chocar con su coche contra un camión en Coruño (Llanera)
  4. El larguísimo historial clínico de Sonia Chacón, que sufre cefaleas intensas, vértigos, hormigueos, debilidad muscular, síncopes...: 'Pierdo mi cuerpo poco a poco
  5. Habla el padre de uno de los niños ingresados por el brote de Shigella en Llanera: 'Todo empezó con una fiebre muy alta que no bajaba con la medicación habitual
  6. La bacteria Shigella, causa del brote en el colegio de San Cucao, que los padres relacionan con el agua
  7. Pulpo, lacón y oreja para más de 200 vecinos en la convivencia anual de Arlós, en Llanera
  8. Llanera habilitará 450 plazas de aparcamiento de uso exclusivo para residentes de Lugo durante la celebración del Boombastic

El colegio Los Robles-Peñamayor de Llanera gana la Liga de Debate Escolar

El colegio Los Robles-Peñamayor de Llanera gana la Liga de Debate Escolar

Las fuentes de Llanera se engalanan por San Juan: los vecinos llenan de flores y vegetación varios lavaderos

Las fuentes de Llanera se engalanan por San Juan: los vecinos llenan de flores y vegetación varios lavaderos

Llanera vive una noche de fuego por San Juan en Lugo y Posada

Lleno total: Llanera agota las entradas para la cena medieval de la fiesta de los Exconxuraos en menos de una hora

Lleno total: Llanera agota las entradas para la cena medieval de la fiesta de los Exconxuraos en menos de una hora

Casi un año de embarazo para dar a luz a una cría: la familia del zoo de Llanera crece con la llegada de "Fermín", primera alpaca que nace este año

Llanera pone a la venta este martes las entradas de la cena de Exconxuraos: las indicaciones para no perder el turno

Llanera pone a la venta este martes las entradas de la cena de Exconxuraos: las indicaciones para no perder el turno

Llanera pone en marcha sus campamentos de conciliación con récord de participantes: 305 menores este verano

Llanera pone en marcha sus campamentos de conciliación con récord de participantes: 305 menores este verano

Gerardo Casas, ganadero y atleta: "Ser pregonero de los Exconxuraos es un orgullo enorme"

Gerardo Casas, ganadero y atleta: "Ser pregonero de los Exconxuraos es un orgullo enorme"
Tracking Pixel Contents