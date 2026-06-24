El colegio Los Robles-Peñamayor de Llanera gana la Liga de Debate Escolar

El Colegio Los Robles-Peñamayor de Llanera se ha proclamado vencedor de la VII Liga de Debate Escolar del Principado de Asturias en la categoría correspondiente a 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria, cuya final se celebró en el Hemiciclo de la Junta General del Principado.

El equipo del centro se alzó con el primer premio tras una destacada actuación en una competición que este año reunió a 3.282 estudiantes de toda Asturias y que se ha consolidado como una de las iniciativas educativas más relevantes para fomentar el pensamiento crítico, la comunicación y la participación democrática entre los jóvenes.

La fase final congregó a varios centros educativos asturianos que debatieron sobre una cuestión de plena actualidad: si las clases presenciales deberían ser opcionales. A lo largo de las distintas intervenciones, los participantes demostraron su capacidad para construir argumentos sólidos, analizar diferentes puntos de vista y defender sus posiciones con rigor, respeto y capacidad de persuasión.

El jurado valoró especialmente la calidad de las exposiciones, la consistencia de los razonamientos y la habilidad de los alumnos para sostener un debate constructivo en torno a un asunto que afecta directamente a las nuevas generaciones.

Herramienta fundamental

Este reconocimiento es el resultado de una apuesta educativa sostenida en el tiempo por la oratoria y el debate como herramientas fundamentales para el desarrollo integral del alumnado. En Los Robles-Peñamayor, estas competencias comienzan a trabajarse desde los tres años y forman parte de un itinerario pedagógico que acompaña a los estudiantes a lo largo de toda su trayectoria académica.

En las etapas de Infantil y Primaria, el proyecto "El Juego de la Oratoria" permite a los alumnos adquirir seguridad a la hora de expresarse en público, aprender a comunicar sus ideas con claridad y desarrollar la escucha activa como una habilidad esencial en la convivencia y el aprendizaje.

Esta formación tiene continuidad en Secundaria y Bachillerato a través del proyecto Debate, donde los estudiantes profundizan en la investigación, el análisis crítico de la información, la elaboración de argumentos fundamentados y la defensa razonada de sus posiciones.

El objetivo es dotar a los alumnos de herramientas que van más allá del ámbito estrictamente académico y que resultan esenciales para afrontar los desafíos personales y profesionales del futuro. La capacidad de comunicación, el pensamiento crítico, el liderazgo, el trabajo en equipo y el respeto hacia opiniones diferentes constituyen algunas de las competencias que el centro considera prioritarias.

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La entrega de premios estuvo presidida por el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, y por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, quienes felicitaron a todos los participantes y pusieron en valor la importancia de formar ciudadanos comprometidos con la libertad, la democracia y el diálogo.