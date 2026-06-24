La Fuente del Carbayeu, en Llavares (Arlós), gana el primer certamen de enramado de Llanera

La Fuente del Carbayeu, en Llavares (Arlós) es la ganadora del I Concurso de Fuentes y Lavaderos de San Juan. La propuesta fue valorada especialmente por el jurado popular "por la calidad de su decoración, su fidelidad a la tradición asturiana y el cuidado mostrado en la integración de los elementos naturales empleados en el enramado".

El certamen, impulsado por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Llanera, se celebró este año por primera vez con el objetivo "de recuperar la tradición del enramado y poner en valor el patrimonio etnográfico del concejo durante la celebración de la noche de San Juan".

El concejal de Festejos, José Antonio González, destacó la excelente acogida de esta primera edición y agradeció la implicación de vecinos, asociaciones y colectivos participantes. Asimismo, subrayó que esta iniciativa "contribuye a preservar y difundir uno de los elementos más representativos del patrimonio rural de Llanera, al tiempo que fomenta la participación ciudadana y el sentimiento de comunidad".

Premio y placa

La candidatura ganadora recibirá un premio de 300 euros y se instalará una placa conmemorativa en la fuente.

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La elección de la ganadora se realizó a través de otra iniciativa denominada la “Ruta de las Fuentes", mediante la que los participantes recorrieron en autobús las fuentes y lavaderos inscritos para el concurso, actuando como jurado popular. Valoraron aspectos como la originalidad del diseño, la complejidad del trabajo realizado, el respeto al entorno y la recuperación de las tradiciones vinculadas a la festividad de San Juan.