Licencia para la obra del nuevo súper de Lugo de Llanera: estará en la zona de la Avenida de Pando y tendrá casi 750 metros cuadrados

Avanza el proyecto para un nuevo supermercado en Lugo de Llanera. La Junta de Gobierno Local ha autorizado la licencia de ejecución de una nave destinada a estos fines en la zona de la Avenida de Pando y la firma que promueve el proyecto es Hijos de Luis Rodriguez SA. Se tratará por tanto de un establecimiento de Masymas.

Será un "equipamiento comercial de proximidad", en un inmueble destinado a comercio con carácter individual y de superficie útil de exposición y venta al público de 746,51 metros cuadrados, señala el expediente público de la iniciativa.

La documentación relativa a la actuación también plantea que la parcela que queda libre de edificación "se resuelve mediante un pavimento asfaltado que contiene viales de circulación y plazas de aparcamiento". Tendrá 58 plazas de parking (14 de ellas cubiertas), 2 plazas de aparcamiento accesible y 2 para vehículos familiares, además de 4 plazas para motocicletas y 2 para autocaravanas.

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El acceso peatonal a la parcela se proyecta en la esquina noreste, "alineado con el paso peatonal que atraviesa la Avenida de Pando en dirección al centro de Lugo de Llanera". Mientras, el acceso rodado se prevé desde la calle situada al norte de la misma y que conecta con la Avenida de Pando.