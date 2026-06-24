Llanera vive una noche de fuego por San Juan en Lugo y Posada

Llanera disfrutó esta noche de San Juan de una de las citas más esperadas del calendario estival recién estrenado, en una velada que transcurrió con gran éxito de participación y que culminó, como marca la tradición, con el encendido de las hogueras a medianoche.

La programación organizada por el Ayuntamiento comenzó a las 21.00 horas en Posada, donde la Charanga L'Alboroto y la Asociación Cultural La Madreña fueron las encargadas de amenizar las horas previas a la gran hoguera. Sus actuaciones llenaron las calles de música y animación con la parricipación de familias, grupos de amigos y numerosos vecinos de todas las edades.

Bandina y charanga

Posteriormente, a las 22.00 horas, la celebración se trasladó a Lugo de Llanera, donde la Bandina La Fontina, acompañada también por la Charanga L'Alboroto, puso ritmo a una noche que congregó a un numeroso público y que volvió a demostrar el arraigo que mantiene esta tradición en el concejo.

El momento más esperado llegó a las doce de la noche con el encendido simultáneo de las tradicionales fogueras de San Juan, uno de los rituales más simbólicos vinculados al solsticio de verano y a las antiguas costumbres populares relacionadas con la renovación, la purificación y la bienvenida a la nueva estación.

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Las llamas iluminaron ambos núcleos urbanos en una imagen que volvió a reunir a cientos de personas alrededor del fuego y la danza prima para convocar a la buena suerte en el verano que comienza.