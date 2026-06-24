Llanera vive una noche de fuego por San Juan en Lugo y Posada
Lugo y Posada disfrutaron de sendas hogueras y mucho ambiente
Llanera disfrutó esta noche de San Juan de una de las citas más esperadas del calendario estival recién estrenado, en una velada que transcurrió con gran éxito de participación y que culminó, como marca la tradición, con el encendido de las hogueras a medianoche.
La programación organizada por el Ayuntamiento comenzó a las 21.00 horas en Posada, donde la Charanga L'Alboroto y la Asociación Cultural La Madreña fueron las encargadas de amenizar las horas previas a la gran hoguera. Sus actuaciones llenaron las calles de música y animación con la parricipación de familias, grupos de amigos y numerosos vecinos de todas las edades.
Bandina y charanga
Posteriormente, a las 22.00 horas, la celebración se trasladó a Lugo de Llanera, donde la Bandina La Fontina, acompañada también por la Charanga L'Alboroto, puso ritmo a una noche que congregó a un numeroso público y que volvió a demostrar el arraigo que mantiene esta tradición en el concejo.
El momento más esperado llegó a las doce de la noche con el encendido simultáneo de las tradicionales fogueras de San Juan, uno de los rituales más simbólicos vinculados al solsticio de verano y a las antiguas costumbres populares relacionadas con la renovación, la purificación y la bienvenida a la nueva estación.
Las llamas iluminaron ambos núcleos urbanos en una imagen que volvió a reunir a cientos de personas alrededor del fuego y la danza prima para convocar a la buena suerte en el verano que comienza.
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