Los pisos baratos de Lugo avanzan con los trabajos en las fachadas: la promoción se destinará a alquileres asequibles y está cerca de terminarse

Las obras de construcción de las 24 viviendas de protección pública en régimen de alquiler que el Principado de Asturias ejecuta en Lugo de Llanera continúan avanzando con los trabajos centrados en las fachadas del edificio, dentro del desarrollo general de la promoción que se levanta en la Calle 28 de junio.

Varias tipologías

La promoción contempla un total de 24 viviendas de protección pública en régimen de alquiler, con tipologías de uno, dos y tres dormitorios. El edificio contará además con plazas de garaje y trasteros asociados a las viviendas, así como con una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida. La actuación incluye igualmente un local en planta baja previsto para uso social, que se desarrollará en coordinación con el Ayuntamiento de Llanera.

El proyecto cuenta con una inversión de 3,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Según la planificación establecida, la finalización de las obras está prevista para este verano.

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La promoción forma parte de la estrategia del Gobierno del Principado de Asturias en materia de vivienda pública, orientada a ampliar la oferta de alquiler asequible en el concejo de Llanera y en el conjunto de la comunidad autónoma.