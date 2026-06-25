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Socavón en Llanera: obras frente a la Venta del Jamón para reparar un hundimiento que llevaba meses señalizado

Los vecinos habían expresado su malestar en numerosas ocasiones por el deterioro de este punto, justo en el acceso a Pruvia de Arriba y Noreña

Los operarios, reparando el socavón

Los operarios, reparando el socavón / Luján Palacios

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Luján Palacios

Luján Palacios

Pruvia (Llanera)

Las obras de reparación del socavón situado en la carretera AS-381, a la altura de Pruvia (Llanera), han comenzado estos días, poniendo fin a varios meses de señalización provisional y protestas vecinales por el deterioro del firme y la demora en su arreglo.

El socavón se localiza en el cruce de la AS-381 con la carretera que conecta con Noreña y La Belga, justo enfrente de La Venta del Jamón, en un tramo de elevada intensidad de tráfico entre Llanera y Gijón. Los operarios trabajan con una máquina excavadora para reforzar el firme y acabar con el hundimiento en la margen derecha de la carretera en sentido Gijón, justo a la salida del cruce desde la iglesia parroquial, que durante los últimos meses ha permanecido señalizado con conos, reduciendo la anchura útil de la calzada y generando quejas por parte de los vecinos de la zona, que denunciaban la peligrosidad del estado de la vía y la lentitud en la actuación.

Semáforos

Con el inicio de los trabajos, la circulación ha quedado condicionada a un sistema de paso alternativo regulado mediante semáforos, lo que está provocando retenciones puntuales en una carretera que soporta un elevado volumen de tráfico diario.

El proyecto supone un arreglo puntual a la espera de una actuación más amplia por parte del Principado de Asturias, que contempla una inversión de 503.347 euros para la renovación integral de 5,5 kilómetros de esta misma vía y en ese mismo tramo.

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Las obras incluyen la pavimentación completa del firme, la mejora del sistema de drenaje y la renovación y refuerzo de los elementos de seguridad vial, como las barreras de protección y la señalización tanto vertical como horizontal, con el objetivo de mejorar la seguridad y la funcionalidad de la carretera.

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