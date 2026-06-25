"Soto también existe": la urbanización de Llanera reclama más atención e inversiones municipales

Un centenar de vecinos de Soto de Llanera participó este jueves en una concentración vecinal convocada junto al antiguo centro cívico de la urbanización para reclamar al Ayuntamiento el cumplimiento de una serie de compromisos que, según denuncian, permanecen pendientes desde hace años. La protesta se desarrolló bajo el lema "Soto también existe" y reunió a numerosos residentes que expresaron su malestar por la falta de inversiones y por lo que consideran una situación de "abandono institucional".

Los manifestantes denunciaron, entre otras cuestiones, la paralización de la remodelación del centro cívico, cuyo estado consideran preocupante, así como la ausencia de iluminación en las pistas deportivas municipales y la falta de una cubierta para las pistas de pádel. También reclamaron la creación de un espacio adecuado para reuniones y actividades vecinales, mejoras en la limpieza y mantenimiento de la ronda de circunvalación y una mayor agilidad en la atención a las peticiones trasladadas por los representantes vecinales, a la espera de reuniones con el gobierno municipal llanerense "desde hace mucho tiempo y sin respuesta", indicó Pelayo Ortiz en nombre de los residentes.

Compromisos

Los vecinos sostienen que Soto de Llanera acumula varios años sin recibir inversiones municipales significativas y lamentan que algunas actuaciones comprometidas continúen sin ejecutarse, y por ello durante la concentración reclamaron que Soto de Llanera sea tratado con la misma atención que el resto de núcleos del concejo y exigieron que las inversiones previstas y los compromisos adquiridos por la administración local se materialicen en actuaciones concretas. Los convocantes insistieron en que sus demandas no buscan privilegios, sino garantizar unos servicios e infraestructuras que consideran necesarios para una urbanización en la que residen unas 3.000 personas.

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La protesta se enmarca en un creciente movimiento vecinal que en los últimos meses ha intensificado su actividad y sus reclamaciones para mejorar los equipamientos y servicios de Soto de Llanera, una zona residencial que en los últimos años ha vuelto a ejercer como polo de atracción de habitantes al concejo.