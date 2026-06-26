"Llanegra" se consolida en su sexta edición, a la que acudirá el escritor argentino Juan Carrá

Los mejores escritores de la literatura negra actual se dan cita un año más en la extensión de la Semana Negra de Gijón en Llanera. La Casa de Cultura de Lugo acoge el festival "Llanegra" del 6 al 9 de julio con la participación de autores internacionales como el escritor argentino Juan Carrá. La cita, además de presentaciones de libros, incluye la actividad artística "Rural Sketching", en la que invitan al público a dibujar las sesiones literarias.

"Claramente, es un evento que funciona año tras año desde 2021, con una gran acogida todos los años por parte del público y tenemos la intención de continuar y seguir manteniendo esta pata de la Semana Negra", destacó la alcaldesa, Eva María Pérez, quien presentó las jornadas junto a la concejala de Cultura, Monserrat Alonso, y el escritor y promotor de "Llanegra", Alejandro M. Gallo.

Así, los tres dieron cuenta del amplio programa de actividades que comenzará el lunes 6 de julio con la inauguración de "Llanegra" a las 18.45 horas, en la Casa de Cultura de Lugo. El primer acto, previsto a las 19.00 horas, será la presentación de los libros "Vivo en la oscuridad" y "Contra el olvido" de Víctor Claudín, quien será presentado por Alejandro M. Gallo.

Después, Jesús Palmero presentará a los autores Carlos Barro y Cristina Flantains que llegan a Lugo de Llanera con "Estatuas en la nieve" y "La llave", respectivamente. La cita está prevista a las 19.40 horas.

La literatura negra continúa con espacio en Llanera el 7 de julio desde las 19.00 horas con Alejandro M. Gallo y José Manuel Estébanez, que presentan "Vallekas 2048". Acto seguido, la escritora Pilar Sánchez Vicente presentará a la autora Claudia Piñeiro, que dará a conocer su último libro "La muerte ajena".

"Vienen a Llanera al día siguiente de presentar en la Semana Negra, de hecho son muchos los autores que nos preguntan si pueden venir a 'Llanegra', pero para eso debe invitarte primero la Semana Negra", precisó Gallo, quien destacó la "infraestructura" cultural de Llanera y el personal de las bibliotecas municipales y trabajadores del área de Cultura como figuras clave para el buen desarrollo del festival literario que, en su opinión, "está muy consolidado". "Fue el primero, pionero, y los autores están encantados de venir", añadió.

"Llanegra" sigue el miércoles 8 de julio con la visita del escritor argentino finalista del premio Rodolfo Walsh con Salvate Vos, Juan Carrá, quien estará acompañado por Gallo en su encuentro con los lectores de Llanera. Será a las 19.00 horas. Después, Manuel Avilés disertará sobre el desmantelamiento de ETA que ha descrito en su trilogía "Cuarenta años de Cárcel. 357 Magnum. De prisiones, putas y pistolas", que será introducido por Ana Cantarero Fresneda.

La última jornada de "Llanegra" está prevista para el jueves 9 de julio desde las 19.00 horas. El día comenzará con la presentación de "Cobre en la sangre", de Lorenzo Lunar, que ha sido premio internacional de novela negra "L´H Confidencial". Será presentado por la escritora y poetisa cubana Rebeca Murga.

A las 19.40 horas, será el turno de José Luis Muñoz, que dará a conocer al público "Libertad" y "Corredor de fondo". La presentación corre a cargo de Gallo. La clausura de "Llanegra" será en torno a las 20.20 horas con la presentación de "Una tierra tan lejana", de Armando Murias Ibias, que estará acompañado en el acto por la pintora ovetense Eloisa Olivars Valle.

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Además, durante la celebración de "Llanegra", la organización invita a participar en la actividad libre de "Rural Sketching", con la que se pretende fomentar el dibujo in situ, a través de la observación de la vida rural en el marco del festival de literatura negra. También la edil de Cultura de Llanera se mostró "muy contenta" con la sexta edición de estas jornadas que llevan al concejo lo mejor de las novelas negras de la actualidad.