"Estaban destinados el uno para el otro": la boda de dos amigos de toda la vida que se dieron el "sí quiero" en Llanera

Hay amores que esperan al momento adecuado. Llegan cuando las dos personas se encuentran en ese justo instante de la vida en el que de repente todo se convierte en posible. Así es la historia de los moscones Sara del Busto Fernández y Bruno Gabarri Fernández, quienes este sábado unieron sus vidas en matrimonio en una íntima y emotiva ceremonia civil oficiada en Llanera por la concejala Susana García González. Lo hicieron con su hija de un año, Vera, en un capazo de mimbre siendo una de las grandes protagonistas del enlace.

La pareja de Grado se conoce de toda la vida. Además, desde la adolescencia "somos mejores amigos", comenta Gabarri media hora antes del inicio de la boda, con muchos nervios y ganas de ver ya a su novia en el altar. "Nos lo contábamos todo siempre y así fuimos amigos toda la vida", añade mientras se prepara para la hora nupcial junto a su hermana, Yoana.

En la habitación de la novia los nervios de los últimos momentos comienzan a aflorar rodeada de familiares y amigas, con su hermana Noemí de mano derecha. En los exteriores del restaurante La Campana, en Pruvia- donde se celebró la ceremonia, aperitivo y banquete- comenzaron a llegar los invitados: "Estoy un poco nervioso", reconocía Gabarri, quien fue recibido con vítores por los asistentes

La historia de amor de Sara y Bruno comenzó oficialmente hace dos años, aunque en el pasado habían tenido "algo, pero nada serio como fue ahora", cuenta él. No se lo habían planteado nunca, pero la estrecha amistad que tenían se transformó en unos sentimientos más profundos y ambos iniciaron su noviazgo, al que siguió Vera, que se ha convertido en la alegría de la pareja.

Recuerdo y emoción

Ambos comparten otra casualidad. Así lo contó la amiga de la novia, Nadia Brea, al ofrecer un discurso durante la ceremonia. Él, de 42 años y trabajador del metal, cumple el 15 de julio y ella, de 39 años y peluquera de profesión, los hace al día siguiente, el 16. "Estaban destinados el uno para el otro", dijo.

La boda de dos mejores amigos, Sara y Bruno, en Llanera, en imágenes / Sara Arias

La joven no olvidó en sus palabras recordar a todos los familiares que ya no estaban este sábado para acompañar a la pareja en este día tan destacado, con especial recuerdo para la madre del novio, Ana Fernández, que falleció el año pasado. Fue un momento muy emocionante.

Con los anillos intercambiados, los compromisos adquiridos y el visto bueno de la edil llanerense, la pareja de Grado quedó oficialmente unida en matrimonio civil. A la salida de la ceremonia, los invitados llenaron de pétalos y arroz a los novios, que se fundieron en beso para aplauso de todos los presentes. Ya como marido y mujer accedieron a la zona donde se sirvió el aperitivo que precedió al banquete.

"Elegimos casarnos en Llanera porque nos gustó este sitio, miramos bastante y nos gustó mucho porque podíamos hacer aquí todo", señala Gabarri, en referencia a que el Ayuntamiento de Llanera ofrece la posibilidad de que los concejales se desplacen al lugar donde se celebra el banquete para oficiar allí la ceremonia civil, algo que no ocurre en todos los municipios.

Gabarri aseguró que está deseando comenzar esta nueva etapa como matrimonio, asentado sobre las bases de una profunda amistad desde hace más de 20 años y con si hija Vera como el mayor tesoro.

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