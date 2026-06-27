El único municipio de Asturias que tiene más empleos que población bate nuevo récord: llega a los 25.233 cotizantes en las empresas del concejo

Nuevo récord de empleo en las empresas de Llanera, que pulverizan todas sus marcas anteriores. Las compañías asentadas en el concejo suman ya, en conjunto, 25.233 afiliados a la Seguridad Social, según los últimos datos disponibles por municipios, que corresponden a los registrados al cierre del mes de mayo.

Llanera, municipio de Asturias que cuenta con la singularidad de tener más empleo en su territorio que vecinos tiene el concejo (unos 14.000 actualmente), no ha dejado de crecer en generación de empleo en sus empresas desde comienzos de año. Si en enero se registraban 24.262 cotizantes, en febrero se llegaba a la suma de 24.538.

En marzo, la cifra de afiliados a la Seguridad Social en empresas de Llanera llegaba a los 24. 782 y en abril a 25.051. Por último, el pasado mayo, se alcanzaba la cifra de récord de 25.233 cotizantes, que pulveriza marcas anteriores y constata un espectacular crecimiento del empleo en las empresas asentadas en Llanera.

Este es el único concejo de la región que tiene más puestos de trabajo que habitantes registrados en su territorio, uns singularidad muy poco habitual incluso en el conjunto de España y que han destacado desde la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEi).

La pujanza económica de Llanera tiene que ver con su situación estratégica en el centro de la región, lo que ha convertido el territorio en el lugar elegido para la ubicación de grandes centros de trabajo de carácter autonómico. Entre ellos se cuentan los dos polígonos industriales de Asipo y Silvota, y el Parque Tecnológico de Asturias. Este último espacio, que acaba de celebrar su 35.º aniversario, acoge 140 empresas e instituciones, genera más de 3.400 empleos y supera los 620 millones de euros de facturación anual conjunta.

Solo en las áreas de Silvota y Asipo trabajan 6.900 personas (4.500 en el primero y 2.400 en el segundo), ambos polígonos suman una superficie de más de dos millones de metros cuadrados de suelo industrial (1,6 millones y 580.000 metros cuadrados, respectivamente) y reúnen 450 empresas.

A estas cifras hay que añadir las que aporta el importante tejido de las pymes, que elevan el número de empresas existentes en Llanera hasta las 1.509, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa al territorio en el grupo de los diez concejos con mayor número de compañías de Asturias y en el que tiene una mayor ratio de empresas por habitante.

En el municipio se sitúan además complejos como el de Mercasturias y las sedes principales de las grandes cadenas de supermercados de alimentación de la región, que instalaron sus centros logísticos en territorio llanerense.

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A estos centros de trabajo acuden cada día miles de personas, desde otras muchas zonas de Asturias, además del hecho de que algunas de las empresas afilian a sus trabajadores dispersos por otros puntos de la región en sus sedes principales, en este caso, en Llanera, lo que explica en parte las elevadas cifras de cotizantes que cuenta el concejo. Según las estimaciones que figuran en informes realizados para el municipio, cada día laborable entran en el municipio más de 11.000 personas que llegan de otros lugares de la región fundamentalmente para trabajar, aunque también para estudiar.