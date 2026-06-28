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Verano joven en Llanera con clases de skate, pastelería o rutas en bici gratuitas durante el mes de julio

La oferta de actividades también incluye un taller de elaboración de piezas con resina

Una actividad en el skatepark de Lugo de Llanera.

Una actividad en el skatepark de Lugo de Llanera. / L. R.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Lugo de Llanera

El verano es joven en Llanera y a lo largo de julio hay programadas distintas actividades gratuitas para quienes tengan entre 12 y 20 años. Se ofertan clases de skate todos los martes del mes, de 12.00 a 13.00 horas, en el skatepark de Lugo. También de pastelería, los miércoles 1, 8, 15 y 22 de julio, en la Casa Participa, en Posada.

Hay asimismo rutas en bici los viernes 3, 10, 24 y 31, de 11.30 a 13.30 horas, y un taller de "resina con recuerdos", que se desarrollará los jueves 23 y 30, en horario de 18.30 a 21.00 horas en el Espacio Joven de Soto.

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Las actividades requieren de inscripción, que puede realizarse hasta el 6 de julio vía correo electrónico (oij@llanera.es) o bien por teléfono (985773005/673909688). Esta iniciativa del Ayuntamiento de Llanera, de la Oficina Joven cuenta además con apoyo del Principado a través de la consejería de Salud y de la de Derechos sociales y bienestar.

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