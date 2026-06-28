Verano joven en Llanera con clases de skate, pastelería o rutas en bici gratuitas durante el mes de julio
La oferta de actividades también incluye un taller de elaboración de piezas con resina
El verano es joven en Llanera y a lo largo de julio hay programadas distintas actividades gratuitas para quienes tengan entre 12 y 20 años. Se ofertan clases de skate todos los martes del mes, de 12.00 a 13.00 horas, en el skatepark de Lugo. También de pastelería, los miércoles 1, 8, 15 y 22 de julio, en la Casa Participa, en Posada.
Hay asimismo rutas en bici los viernes 3, 10, 24 y 31, de 11.30 a 13.30 horas, y un taller de "resina con recuerdos", que se desarrollará los jueves 23 y 30, en horario de 18.30 a 21.00 horas en el Espacio Joven de Soto.
Las actividades requieren de inscripción, que puede realizarse hasta el 6 de julio vía correo electrónico (oij@llanera.es) o bien por teléfono (985773005/673909688). Esta iniciativa del Ayuntamiento de Llanera, de la Oficina Joven cuenta además con apoyo del Principado a través de la consejería de Salud y de la de Derechos sociales y bienestar.
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