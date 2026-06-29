"Conecta Taxi" reserva viajes e informa del coste con antelación: el PP pide promover su uso en Llanera
Los populares llevarán a Pleno una moción al respecto en la que se destaca la utilidad para el concejo, con numerosos núcleos rurales
El PP de Llanera defenderá en el próximo Pleno municipal, el 2 de julio, una moción para impulsar una campaña municipal de información sobre la plataforma "Conecta Taxi". Los populares abogan también por "promover medidas que favorezcan el uso de este servicio entre los vecinos con mayores necesidades de movilidad".
"El transporte público constituye un servicio esencial para garantizar la movilidad, especialmente en un concejo con numerosos núcleos rurales y una población que, en muchos casos, depende de alternativas al vehículo particular para acceder a servicios básicos, realizar gestiones o acudir a citas médicas", recoge el texto de la moción.
Así, la formación entiende que la puesta en marcha de la plataforma "Conecta Taxi" en Asturias representa "una oportunidad para mejorar la accesibilidad al servicio" de taxi en Llanera, al "permitir reservar desplazamientos con antelación, conocer el coste estimado de los trayectos y facilitar la gestión de los viajes tanto dentro como fuera del municipio".
Llanera forma parte de los municipios donde esta plataforma estará operativa, recuerdan desde el PP, "por lo que resulta necesario que el Ayuntamiento impulse una campaña informativa para mantener informados a los vecinos y que todos los usuarios que lo deseen puedan disfrutar de los beneficios de este servicio".
Por ello, la moción plantea que el Ayuntamiento, en colaboración con los profesionales del taxi y sus organizaciones representativas, desarrolle una campaña de divulgación dirigida a todos los vecinos. "Esta iniciativa incluiría información práctica sobre la descarga y utilización de la aplicación, el funcionamiento del servicio, las tarifas, los destinos disponibles y asistencia específica para las personas mayores o con dificultades en el uso de herramientas digitales", propone el PP.
Entre otras medidas, el PP también plantea habilitar en el Ayuntamiento de Llanera una partida presupuestaria destinada a "complementar ayudas o bonificaciones que incentiven el uso del taxi entre los colectivos con mayores necesidades de movilidad, priorizando a las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas con movilidad reducida y los vecinos que residen en los núcleos rurales del municipio, previa aprobación de las correspondientes bases reguladoras por los servicios municipales".
Con esta iniciativa, señala el PP, "se defiende que el Ayuntamiento debe aprovechar la llegada de nuevas herramientas que mejoran la movilidad de los vecinos y garantizar que todos los ciudadanos, especialmente quienes encuentran más dificultades para desplazarse, puedan conocerlas y beneficiarse de ellas en igualdad de oportunidades".
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