Misa, procesión y comida de hermandad en Agüera (Llanera) para celebrar las fiestas de San Pedro
La localidad de la parroquia de San Cucao hizo frente a la lluvia para cumplir con la tradición
En un domingo marcado por el orbayu, con la lluvia que apareció a media mañana y se mantuvo de manera intermitente toda la jornada, los vecinos de Agüera, en San Cucao (Llanera) cumplieron con la tradición y festejaron igualmente San Pedro. El día tuvo espacio para el recogimiento y el sentimiento religioso primero, y para la fiesta de confraternización después.
La celebración se inició con la misa, oficiada por José Julio Velasco, y la posterior procesión con los fieles acompañando la imagen del santo, en un momento en el que la lluvia ofreció un pequeño parón, que permitió completar el recorrido en el entorno de la iglesia.
Ya más tarde hubo tiempo para el vermú, la comida de confraternización y los juegos infantiles, en un ambiente distendido, familiar y vecinal, dentro de una fiesta que se recuperó hace una década, con la parte religiosa, y hace tres años el aspecto lúdico.
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