Llanera comienza el montaje para los Exconxuraos, la gran fiesta medieval que se celebra este fin de semana

El ambiente medieval ya va invadiendo Llanera. Las banderolas decorativas que anuncian fiesta cuelgan de farolas y postes en rotondas, mientras que en el ferial del concejo, en Ables los operarios trabajan sin parar para que todo esté listo este fin de semana. El recinto acogerá del 3 al 5 de julio los actos del amplio programa de la gran cita de los Exconxuraos, en la que se espera a miles de personas en una de las celebraciones más destacadas del calendario del verano asturiano.

En Posada y Lugo ya se pueden ver estos días las banderolas decorativas tomando las calles. Y en Ables ya se ha instalado dos grandes carpas al tiempo que se ejecutan otras labores de electricidad e iluminación, junto al montaje de la ya clásica portada de acceso al recinto ferial, que simula ser un gran arco de piedra medieval con torres. Este elemento es uno de las zonas más fotografiadas del festejo, pues sirve de gran escaparate para selfis e imágenes de recuerdo de los asistentes, que visten atuendos de época para acudir a esta cita llanerense.

La fiesta de Exconxuraos comienza este viernes 3 de julio con la apertura del mercado y el campamento medieval a las 18.00 horas. En ese momento comenzará la exhibición de combates de caballeros, a la que seguirá teatro de títeres, cuentacuentos y animación de calle. A partir de las 19.00 horas habrá animación musical medieval y se ofrecerá al público una explicación sobre las armas utilizadas en la época. Después habrá vuelos de cetrería, teatro y animación medieval.

El pregón

El punto álgido de la primera tarde de Exconxuraos en Llanera llega a las 20.30 horas con el tradicional pasacalles y el pregón, que ofrecerá el atleta y ganadero Gerardo Casas. Después llegará uno de los momentos más esperados en la fiesta, la recreación histórica "Los Perxuraos de Llanera". Será a las 21.00 horas y se espera una asistencia masiva de público.

También está prevista una actividad singular que lleva por título "Cómo se vestía un caballero" y habrá una nueva exhibición de cetrería. La jornada continuará con pasacalles y animación para poner el gran colofón a la primera jornada de Exconxuraos con la actuación de las grandes orquestas Panorama y Cinema, con las que disfrutar de música y baile hasta la madrugada.

Vista de la entrada principal, con el montaje que se prepara para la fiesta. / S. A.

Exconxuraos afronta el día grande del festejo el sábado 4 de julio, con actividad desde las 11.00 horas, con la apertura del mercado y animación ininterrumpida. Habrá teatro de títeres, combates de caballeros, una charla sobre armas medievales y exhibición de cetrería, con dos sesiones a las 12.30 horas y a las 13.45 horas. La animación de calle y musical seguirá durante toda la tarde.

Cena medieval

La recreación histórica "Los Perxuraos de Llanera", está prevista para las 20.00 horas en la jornada del sábado. Una hora más tarde, a las 21.00 horas, comenzará la tradicional cena medieval, uno de los actos más multitudinarios y esperados del programa, que volverá a reunir a más de un millar de personas en el recinto ferial.

Tras la cena, los más de mil asistentes disfrutarán de un espectáculo de torneo medieval como entretenimiento tras el banquete. Además, el mercado medieval permanecerá abierto hasta las 03.00 horas. La noche culmina con el esperado concierto de Leire Martínez y una gran verbena con la Orquesta América de Vigo (Galicia) y DJ RVS.

Comida campestre

El domingo 5 de julio, último día festivo, el mercado volverá a abrir a las 11.00 horas, y a las 12.30 horas se celebrará el desfile de Exconxuraos acompañado por la Asociación Cultural La Madreña y la Banda de Gaitas Fonte Fuécara. Un acto en el que se entregará el premio del concurso de barracas medievales. El día sigue con misa campestre a las 13.00 horas, en la que participará la Coral Polifónica de Llanera.

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Tras el oficio religioso, en torno a las 14.00 horas, comenzará la tradicional comida campestre en el recinto ferial. Tras unas horas de asueto con familiares y amigos, a las 17.30 horas, tendrá lugar una nueva recreación histórica de "Los Perxuraos de Llanera". Durante la tarde, de nuevo teatro, animación, torneo medieval a las 18.30 horas, exhibiciones de cetrería, pasacalles y actuaciones musicales hasta las 21.30 horas, momento en el que el mercado y el campamento medieval cerrarán sus puertas.