La parcela del nuevo súper de Lugo de Llanera, en la Avenida de Pando, registra ya los primeros movimientos para la obra

La parcela que ocupará el nuevo súper de Lugo de Llanera ya registra algunos movimientos. La zona, en la Avenida de Pando, está vallada y se indica con la cartelería correspondiente el ámbito en el que van a desarrollarse las obras. La iniciativa está promovida por Hijos de Luis Rodríguez S. A., por lo que el futuro establecimiento pertenecerá a la cadena Masymas.

El nuevo supermercado estará concebido como un equipamiento comercial de proximidad. Según recoge el expediente de la actuación, el edificio estará destinado a uso comercial individual y contará con una superficie útil de exposición y venta al público de 746,51 metros cuadrados.

El proyecto también contempla la urbanización del espacio libre de la parcela mediante un pavimento asfaltado que albergará los viales de circulación y las plazas de aparcamiento. En total, dispondrá de 58 plazas de estacionamiento, de las que 14 serán cubiertas, además de dos plazas adaptadas para personas con movilidad reducida y otras dos destinadas a vehículos familiares. Asimismo, se habilitarán cuatro plazas para motocicletas y dos para autocaravanas.

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Vista de la parcela. / Sara Arias

En cuanto a los accesos, la entrada peatonal se ubicará en la esquina noreste de la parcela, en línea con el paso de peatones que cruza la Avenida de Pando en dirección al centro de Lugo de Llanera. El acceso para vehículos, por su parte, estará situado en la calle que discurre al norte del solar y enlaza con la Avenida de Pando.