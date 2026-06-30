Recepción al equipo Mixed Ability del All Rugby: "Son un orgullo para Llanera, derriban barreras dentro y fuera del campo"

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y el concejal de Deportes, José Antonio González, recibieron al equipo Mixed Ability del All Rugby, que se ha proclamado subcampeón de España en el campeonato de Rugby Inclusivo celebrado en A Coruña. El encuentro se produjo en el Ayuntamiento.

"Recibir al All Rugby Mixed Ability es un orgullo para todo el concejo. Este subcampeonato no solo cuenta por lo deportivo, sino por lo que representa: un equipo donde personas con y sin discapacidad compiten en igualdad, derribando barreras dentro y fuera del campo”, destacó la alcaldesa.

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Además, este éxito pone el broche a una temporada excepcional para el equipo, ya que también se proclamó campeón de la Liga de Castilla. "En apenas cuatro temporadas, este equipo ha demostrado que inclusión y excelencia deportiva van de la mano, y desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando un proyecto que pone a Llanera como referente del deporte inclusivo en España”, explica el concejal de Deportes.