Los Exconxuraos suman cada vez más adeptos a la vestimenta de época: "El viernes ya está lleno de damas y caballeros"

Nati Rodríguez lleva años poniendo aguja e hilo a una de las imágenes más reconocibles de los Exconxuraos: desde su taller de Posada de Llanera han salido buena parte de los trajes medievales que cada verano llenan el recinto ferial de Ables, y este año la demanda ha vuelto a crecer, impulsada por una afición que ya no se limita a la tradicional cena del sábado y que ha encontrado además un nuevo aliado en un curso para aprender a confeccionar el propio atuendo.

La fiebre por los Exconxuraos sigue al alza y la conocida modista lo comprueba en su local de Posada, un ir y venir de clientes que llaman, prueban y reservan. La experta, una referencia para quienes buscan vestir de época durante la fiesta medieval, calcula que este año ha alquilado alrededor de una treintena de trajes, una cifra que supera la de la pasada edición y que confirma, a su juicio, la buena salud de una celebración que cada vez moviliza a más gente.

"La gente está más motivada", asegura, porque la fiesta cada vez es más conocidoa y ha cambiado la forma de vivirla. Exconxuraos se celebra este fin de semana, del 3 al 5 de julio.

Si hace años el traje medieval estaba ligado casi exclusivamente a la tradicional cena del sábado, ahora muchos vecinos y visitantes quieren vestir de época simplemente para disfrutar del ambiente duante todo el fin de semana, y ya desde el pregón. "La gente ya quiere vestirse aunque no consiga entrada para la cena", explica Rodríguez. "Van al pasacalles, pasean por el recinto, quedan con los amigos o comen por allí. Lo importante es formar parte del ambiente", señala a tenor de lo que le cuentan sus clientes. Algunos ya veteranos, como "una señora de 80 años que luce elegantísima y no se pierde un día".

De cerca y de lejos

Hasta su taller llegan clientes de todo el concejo, aunque también de municipios cercanos como Siero o Avilés. En ello, asegura, también influye la promoción que el Ayuntamiento de Llanera realiza de su local, y que hace que "cada vez pregunte más gente de fuera" para hacerse con unos atuendos que llaman la atención por lo elaborado y colorido, y que resultan asequibles para la gran mayoría. Los precios apenas han variado, y el alquiler cuesta entre 35 y 50 euros por todo el fin de semana, en función del modelo elegido. Los trajes más trabajados, inspirados en la nobleza medieval, se sitúan en la parte alta de la horquilla, mientras que los modelos de campesino o de diseño más sencillo parten de los 35 euros.

"Hay quien dice que está regalado y hay quien no puede asumirlo. Todo depende de las posibilidades de cada uno", señala la modista con prudencia. También mantiene la venta de trajes, con precios de entre 100 y 120 euros, una opción especialmente demandada por los hombres, que suelen preferir disponer siempre del mismo atuendo, mientras que muchas mujeres optan por el alquiler para estrenar diseño cada edición.

Este año, reconoce, el tiempo para ampliar la colección ha sido más limitado debido a su trabajo por cuenta ajena y a otros encargos de costura, y aún así ha incorporado alrededor de una decena de modelos nuevos, que ya han empezado a lucirse durante la fiesta. Uno de ellos, de blanco y remates de peluche, lo lucirá ella misma el próximo viernes en el pregón. "Siempre estreno", reconoce con una sonsrisa cómplice, aunque le cueste "acostarme de madrugada todos los días para acabarlo todo".

Curso de costura

Más allá del alquiler de vestuario, Rodríguez ha participado este año en una iniciativa que considera especialmente ilusionante: un curso de confección de trajes medievales organizado junto a la Asociación Amigos de los Exconxuraos y con la colaboración del Ayuntamiento de Llanera, que cedió un local municipal para desarrollar las clases.

Exconxuraos hasta la bandera: espectacular noche en Llanera, con la gran cena medieval y la fiesta del fuego / Luisma Murias

Durante varias semanas, entre diez y doce alumnos aprendieron a confeccionar su propia indumentaria medieval. "Había personas que no sabían utilizar una máquina de coser y terminaron haciendo su propio traje", relata satisfecha. Entre los participantes hubo incluso hombres que nunca habían cogido una aguja y que acabaron elaborando conjuntos completos para ellos e incluso para sus parejas.

Cada alumno aportó sus telas y materiales, mientras Rodríguez se encargó de preparar los patrones, resolver dudas y supervisar todo el proceso. El resultado fueron túnicas, sobretúnicas y complementos confeccionados por los propios participantes, muchos de los cuales invirtieron entre 80 y 100 euros solo en tejidos para conseguir un acabado lo más fiel posible a la época.

La experiencia, además de enseñar técnicas de costura, ha servido para generar un grupo de compañeros que se han ayudado durante todo el proceso, y "quienes tenían más experiencia echaron una mano a los principiantes y todos comparteron ideas, acabados y soluciones para mejorar cada prenda", relata Nati Rodríguez.

El éxito ha sido tal que el grupo ya piensa en la próxima edición. "Quieren empezar en octubre para tener más tiempo", explica Rodríguez, convencida de que el curso tendrá continuidad si vuelve a contar con el apoyo del Ayuntamiento porque "la tente está muy interesada".

Mientras tanto, en su taller todavía quedan algunos trajes disponibles para quienes decidan sumarse a última hora a la fiesta. Porque, si algo tiene claro después de tantos años entre patrones, agujas y telas medievales, es que los Exconxuraos son ya una fiesta que engancha. También en el vestuario.