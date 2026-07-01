Las viviendas cooperativas de Llanera, a punto de la ocupación completa: sólo quedan tres casas disponibles para familias

La cooperativa de viviendas colaborativas Axuntase, en Caraviés (Llanera), continúa consolidando su proyecto de cohousing intergeneracional. El complejo suma ya 56 residentes y espera completar su ocupación en los próximos meses, ya que únicamente permanecen disponibles tres viviendas de tres habitaciones, pensadas para familias con hijos, con el objetivo de mantener el carácter intergeneracional que define la iniciativa desde sus orígenes.

La evolución del proyecto coincide con el interés creciente que despierta este modelo de convivencia. Este miércoles, Axuntase recibió la visita de técnicos de todas las comunidades autónomas que participan en el quinto encuentro técnico de la Ponencia de Evaluación de la Calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), organizado por el IMSERSO y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado. Tras una primera jornada celebrada en Oviedo, dedicada al análisis del modelo de cuidados y de los criterios de calidad del sistema, la segunda sesión trasladó a los participantes hasta Llanera para conocer sobre el terreno una experiencia ya en funcionamiento.

De momento "hay mucho interés en replicar el modelo, y nosotros los animamos a ello", indica Luis Bogaló, uno de los cooperativistas y residente en Caraviés desde el pasado mes de noviembre. No en vano "antes el modelo cohousing de viviendas colaborativas no estaba incluido como un recurso de servicios sociales. A partir de ahora sí, de hecho Axuntase es un centro autorizado por la consejería, y hay cada vez más gente que se interesa por esto", apunta el cooperativista.

Ayuda mutua

Durante la visita, los responsables de la cooperativa mostraron el recorrido de un proyecto que comenzó a gestarse hace doce años, aunque la idea de crear una comunidad basada en la ayuda mutua y la convivencia entre generaciones llevaba décadas madurando entre sus promotoras. Los asistentes recorrieron las instalaciones y conocieron tanto los espacios comunes como el funcionamiento cotidiano del cohousing, con especial atención a la organización de los cuidados, la participación vecinal y el papel de la comunidad en el acompañamiento de las personas a medida que envejecen.

La jornada sirvió también para explicar el modelo de colaboración que plantea Axuntase entre administración pública y comunidad, así como las demandas que el movimiento de viviendas colaborativas traslada a las instituciones para facilitar el desarrollo de iniciativas similares en otras comunidades autónomas. El objetivo del encuentro ha sido de hecho que los responsables técnicos conozcan de primera mano este tipo de proyectos para disponer de criterios cuando deban evaluar o autorizar nuevas experiencias.

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El cohousing de Caraviés cuenta con 36 viviendas, amplios espacios comunitarios, zonas de coworking, huertos ecológicos y servicios compartidos concebidos para favorecer la vida en comunidad sin renunciar a la independencia de cada hogar. Tras la incorporación progresiva de nuevos cooperativistas desde su apertura, el proyecto afronta ahora su recta final de ocupación con la aspiración de seguir siendo una referencia para otras iniciativas de cohousing que empiezan a surgir en España.