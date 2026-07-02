Llanera incorpora tres nuevos auxiliares de Policía Local que prestarán servicio hasta el próximo mes de octubre. La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y el concejal de Seguridad, Nicolás Fernández, les han recibido este miércoles en el Ayuntamiento.

"Estas incorporaciones nos permiten afrontar con mayores garantías un periodo especialmente intenso como es el verano, reforzando la seguridad y mejorando la atención", explicó la Alcaldesa.

Con estas incorporaciones, la Policía Local pasa a contar con una plantilla total de nueve efectivos en servicio: seis agentes y tres auxiliares, lo que permitirá reforzar la presencia policial, tanto en el día a día como en los distintos eventos municipales.

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El subinspector jefe de la Policía Local, Miguel Ángel Álvarez, acompañó en el acto a Lara Huerga, Álvaro Rodríguez y Eva González.