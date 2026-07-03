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De los combates de caballeros a la orquesta Panorama y el concierto de Leire Martínez (ex de la "La Oreja de Van Gogh"): el programa completo de los Exconxuraos en Llanera

La mayor fiesta medieval de Asturias comienza este viernes a las 18.00 horas y el atleta y ganadero Gerardo Casas leerá el pregón antes de las actuaciones musicales de la noche

Un torneo de caballeros en la fiesta de los Exconxuraos de Llanera

Un torneo de caballeros en la fiesta de los Exconxuraos de Llanera / A. Ll.

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Luján Palacios

Mónica G. Salas

Llanera ya está preparada para recibir a Los Exconxuraos, una de las fiestas más populares de Asturias. Durante los próximos tres días, el recinto ferial de Posada de Llanera viajará varios siglos atrás para convertirse en una auténtica villa medieval. La programación de actos empieza este viernes a las 18.00 horas con la apertura del mercado y del campamento medieval.

Uno de los momentos más esperado llegarán a las 20.30 horas con el tradicional pasacalles y el pregón oficial de las fiestas, que este año correrá a cargo del atleta y ganadero Gerardo Casas Rodríguez, vecino de Arlós. El día culimará con dos de las orquestas más famosas de España: Panorama y Cinema, cuyas actuaciones empezarán a las 23.00 horas. Panorama está considerada una de las agrupaciones más grandes del país, con un escenario de 30 metros de largo, superior al tamaño de una piscina olímpica y cercana a las dimensiones de un campo de fútbol.

Mañana, sábado, será el turno de Leire Martínez, ex componente de "La Oreja de Van Gogh", la orquesta América de Vigo y el DJ RVS. El domingo estará Petit Pop.

Noticias relacionadas y más

Aquí puedes consultar el programa completo de los tres días con combates de caballeros, teatro de títeres, exhibición de cetrerías, torneo medieval y mucho más.

Llanera · Recinto Ferial · 3, 4 y 5 de julio de 2026

Exconxuraos
Programa día a día

Fiesta de Interés Turístico Regional. Durante la apertura del mercado: zona infantil con juegos y atracciones, exposición de cetrería y talleres artesanales. Tren turístico entre Lugo–Posada–Recinto Ferial (sábado y domingo).
Viernes 3 julioDe Rebelión
Recinto Ferial
  • El Mercado y el Campamento medieval abren sus puertas
  • Combates de caballeros
  • Teatro de títeres y cuentacuentos
  • Animación de calle
  • Melodías medievales
  • Explicación de armas
  • Exhibición de cetrería
  • Teatro de títeres y cuentacuentos
  • Animación de calle
  • Formaciones de combate
  • Pasacalles y Pregón de ExconxuraosA cargo del atleta Gerardo Casas Rodríguez.
  • Recreación histórica «Los Perxuraos de Llanera»
  • Cómo se vestía un caballero
  • Exhibición de cetrería
  • Pasacalles musical
  • Animación de calle
  • Orquesta Panorama y Orquesta Cinema
Sábado 4 julioDe Excomunión
Recinto Ferial
  • El Mercado y el Campamento medieval abren sus puertas
  • Animación de calle
  • Melodías medievales
  • Teatro de títeres y cuentacuentos
  • Combates de caballeros
  • Exhibición de cetrería
  • Explicación de armas
  • Música por las calles del mercado
  • Teatro de títeres y cuentacuentos
  • Formaciones de combate
  • Exhibición de cetrería
  • Animación de calle
  • Cómo se vestía un caballero
  • Teatro de títeres y cuentacuentos
  • Animación de calle
  • Músicos recorren el mercado
  • Combates de caballeros
  • Exhibición de cetrería
  • Teatro de títeres y cuentacuentos
  • Animación de calle
  • Recreación histórica «Los Perxuraos de Llanera»
  • Formaciones de combate
  • Explicación de armas
  • Teatro de títeres y cuentacuentos
  • Cena medieval
  • Exhibición de cetrería
  • Pasacalles musical
  • Animación de calle
  • Cierre del campamento medieval
  • Torneo Medieval
  • Leire Martínez, Orquesta América de Vigo y DJ RVS
  • El mercado cierra sus puertas
Domingo 5 julioDe Perdón
Recinto Ferial
  • El Mercado y el Campamento medieval abren sus puertas
  • Animación de calle
  • Teatro de títeres y cuentacuentos
  • Música por las calles del mercado
  • Exhibición de cetrería
  • Combates de caballeros
  • Desfile de ExconxuraosAC La Madreña y Banda de Gaitas Fonte Fuécara. Entrega del premio del «Concurso de decoración de Barracas Medievales».
  • Misa campestreCoral Polifónica de Llanera.
  • Explicación de armas
  • Formaciones de combate
  • Animación de calle
  • Comida campestre en el Recinto Ferial
  • Melodías medievales
  • Teatro de títeres y cuentacuentos
  • Exhibición de cetrería
  • Recreación histórica «Los Perxuraos de Llanera»
  • Teatro de títeres y cuentacuentos
  • Animación de calle
  • Torneo medieval
  • Pasacalles musical
  • Exhibición de cetrería
  • Teatro de títeres y cuentacuentos
  • Animación de calle
  • Músicos recorren el mercado
  • Petit Pop
  • Explicación de armas
  • Teatro de títeres y cuentacuentos
  • Formaciones de combate
  • Exhibición de cetrería
  • Animación de calle
  • Pasacalles musical
  • El mercado y campamento medieval cierran sus puertas hasta el próximo año
Cómo llegarBus nocturno y tren
Bus nocturno ALSA · noches del 3 al 4 y del 4 al 5

Salidas desde Oviedo: 20:00, 21:00, 22:00 y 23:00.

Salidas desde el Recinto Ferial de Llanera: 01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:15 y 06:15.

Recorrido Oviedo → Llanera: EA Oviedo, Comandante Bruzo, Bermúdez de Castro 6, Avda. del Mar 38, Pontón de Vaqueros, La Estrecha, Cuatro Caños, La Corredora, La Corredora Baja iglesia, Puente Nora, Avda. de Oviedo 28, Lugones, El Castro Lugones, Lugo de Llanera y Recinto Ferial.

Recorrido Llanera → Oviedo: Recinto Ferial, Lugo de Llanera, El Castro Lugones, Avda. de Oviedo 41, Puente Nora, La Corredora Baja iglesia, Cuatro Caños, La Estrecha, Pontón de Vaqueros, Avda. del Mar 31, Aureliano San Román 31 y EA de Oviedo.

Tren turístico

Servicio de tren turístico entre Lugo – Posada – Recinto Ferial, sábado y domingo.

Programa sujeto a cambios · Fuente: Ayuntamiento de Llanera, Concejalía de Festejos Fiesta de Interés Turístico Regional

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