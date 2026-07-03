De los combates de caballeros a la orquesta Panorama y el concierto de Leire Martínez (ex de la "La Oreja de Van Gogh"): el programa completo de los Exconxuraos en Llanera

Llanera ya está preparada para recibir a Los Exconxuraos, una de las fiestas más populares de Asturias. Durante los próximos tres días, el recinto ferial de Posada de Llanera viajará varios siglos atrás para convertirse en una auténtica villa medieval. La programación de actos empieza este viernes a las 18.00 horas con la apertura del mercado y del campamento medieval.

Uno de los momentos más esperado llegarán a las 20.30 horas con el tradicional pasacalles y el pregón oficial de las fiestas, que este año correrá a cargo del atleta y ganadero Gerardo Casas Rodríguez, vecino de Arlós. El día culimará con dos de las orquestas más famosas de España: Panorama y Cinema, cuyas actuaciones empezarán a las 23.00 horas. Panorama está considerada una de las agrupaciones más grandes del país, con un escenario de 30 metros de largo, superior al tamaño de una piscina olímpica y cercana a las dimensiones de un campo de fútbol.

Mañana, sábado, será el turno de Leire Martínez, ex componente de "La Oreja de Van Gogh", la orquesta América de Vigo y el DJ RVS. El domingo estará Petit Pop.

Aquí puedes consultar el programa completo de los tres días con combates de caballeros, teatro de títeres, exhibición de cetrerías, torneo medieval y mucho más.