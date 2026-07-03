El conductor que intentó engañar a la Guardia Civil en Llanera: quiso culpar del accidente a su acompañante, que estaba inconsciente y herido grave

La Guardia Civil investiga a un joven de 22 años, vecino de Oviedo, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de lesiones por imprudencia grave tras un accidente registrado en el polígono industrial de Silvota, en Llanera. El conductor intentó atribuir la responsabilidad de la conducción a su acompañante, que se encontraba inconsciente y herido de extrema gravedad, según informó el instituto armado.

El siniestro se produjo en la mañana del sábado 2 de mayo, cuando el vehículo se salió de la vía por el margen izquierdo y colisionó frontalmente contra la base de hormigón de una torre eléctrica. Como consecuencia del impacto, una persona resultó herida de gravedad y otra sufrió lesiones leves.

Al lugar se desplazaron motoristas del Destacamento de Tráfico de Oviedo y un Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS). Los primeros se encargaron de regular la circulación y evitar nuevos accidentes, mientras que los especialistas del EIS asumieron la investigación del siniestro.

El intento de engaño

Según la Guardia Civil, el conductor aprovechó que su acompañante estaba inconsciente y recibía asistencia médica urgente de una UVI móvil para manifestar a los agentes que era él quien conducía el vehículo. La versión fue desmentida en el propio lugar de los hechos por los investigadores.

Los agentes comprobaron las lesiones corporales que presentaba el joven, especialmente la marca del cinturón de seguridad en el tórax, y recabaron las declaraciones de varios testigos presenciales. Ambos elementos permitieron identificarlo como el verdadero conductor del vehículo, según la investigación.

Una vez aclarada la autoría de la conducción, los agentes sometieron al joven a las pruebas de alcohol y drogas. En los test de aire espirado arrojó tasas de 0,46 y 0,43 miligramos por litro. Además, el laboratorio de referencia confirmó posteriormente un resultado positivo en dos drogas diferentes.

Diligencias remitidas al juzgado

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales remitió recientemente los últimos informes y diligencias al Tribunal de Instancia de Oviedo. El joven está investigado por un presunto delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas y por otro de lesiones por imprudencia grave.

El primero de esos delitos puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo superior a un año y hasta cuatro años.

En el caso de las lesiones por imprudencia grave, las penas dependen de la gravedad de las heridas y pueden oscilar entre tres meses y tres años de prisión o multa de seis a doce meses, junto con la retirada del permiso de conducir entre uno y cuatro años.

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La Jefatura Provincial de Tráfico y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil recuerdan que la única tasa segura al volante es 0,0 miligramos por litro. También insisten en la importancia de la colaboración ciudadana y de los acompañantes para impedir que una persona bajo los efectos del alcohol o las drogas se ponga al volante.