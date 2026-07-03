Los Exconxuraos de Llanera abren la puerta al medievo con el pregón de Gerardo Casas: "Esta fiesta no deja indiferente, el que la prueba repite"

Llanera abrió este viernes las puertas al medievo con la primera jornada festiva de los Exconxuraos, que arrancaron con el pregón del atleta y ganadero de Arlós Gerardo Casas cerca ya de las nueve de la noche y con el ambiente previo del campamento que se inauguró a las seis de la tarde. El bullicio, las demostraciones de luchas caballerescas, el olor a asado, especias y unguentos diversos impregnó el ferial llanerense, en el que sobre todo se percibió ambiente familiar, de grupos de amigos, con vecinos de todas las parroquias y visitantes de distintos puntos de la región que tampoco quieren perderse esta cita imprescindible del verano en Asturias.

De la atmósfera especial que se crea en esta celebración habló la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, para quien esta es la primera edición como regidora, aunque conoce bien los entresijos de la cita, pues fue concejala de Festejos anteriormente. "Del colorido de los trajes, las caras de ilusión" y de "respirar este ambiente especial" en "un paisaje profundamente familiar" habló Pérez en su intervención para presentar al pregonero.

Destacó el carácter acogedor de Exconxuraos y dio las gracias a todos los técnicos y personal municipal que trabajan para hacer posible una celebración que llena a Llanera de "orgullo", al igual que lo hace Gerardo Casas, ejemplo "de valentía y trabajo", un "vecino excepcional, al que muchos definen cariñosamente como el chico que corre", dijo la alcaldesa.

"Sin duda es un grandísimo campeón, pero el valor de Gerardo va más allá de las medallas y el cronómetro. Gerardo encarna a la perfección la dualidad de este municipio, es un atleta de élite y al mismo tiempo es un joven ganadero. En un mundo en que a veces parece olvidarse el campo, él representa el relevo generacional, el amor por la ganadería, el respeto a la tierra y el esfuerzo diario de levantarse al alba. Representa la humildad, el sacrificio y la superación. Lleva el nombre de Llanera grabado a fuego y por supuesto es de Arlós, porque Gerardo es muy Arlós", subrayó la regidora.

El pregonero se dirigió a los presentes con palabras sentidas y emoción sincera ante "el honor que supone para mí que hayan pensado en este humilde chaval para abrir esta celebración", ante este "privilegio que se me ha concedido". Recordó que Llanera es la tierra que le vio dar sus primeros pasos, "las primeras carreras, es testigo de incontables horas de entrenamiento". Y mencionó a sus entrenadores en el Llanera Atletismo, que "algo tenían que hacer muy bien para que no quisiéramos dejar de entrenar con ellos temporada tras temporada".

Destacó también su faceta como joven ganadero, "orgulloso de ser nieto e hijo de ganaderos", y bromeó con que "he corrido mucho profesionalmente y he corrido mucho detrás de las vacas". Siempre, en todo caso, "he llevado esta tierra por bandera, a Asturias, pero sobre todo, a Llanera", dijo.

Presumió de ser de Arlós, donde está su hogar, Casa el Charco, y de que Llanera tenga "esta fiesta que no deja a nadie indiferente". "Cada nuevo visitante repite", añadió, antes de cerrar un pregón en el que reconoció que el papel que este año ha tenido en la fiesta supone para él "un reconocimiento que valoro tanto como cualquier triunfo deportivo". "Ser el pregonero de Exconxuraos 2026 ha sido un honor que llevaré en mi corazón con infinito orgullo, al igual que llevo el ser de Llanera", indicó.

La fiesta siguió al término del pregón, con cientos de personas que se fueron reuniendo también en torno al prau anexo, donde esta noche tocan las orquestas Panorama y Cinema. Antes, hubo tiempo para jugar, cenar o disfrutar de espadachines, malabares, atracciones infantiles y otras propuestas de una celebración a la que no son solo fieles los vecinos, sino también muchos visitantes de otros concejos. Es el caso de Cristina García, Ayalga Fidalgo, Daniela Rubio, Valeria Rubio y Sonia Álvarez, de Gijón, que vienen desde hace años y acuden con vestimenta de época para integrarse en una celebración que se cuenta entre las más multitudinarias de Asturias.

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Exconxuraos vive este sábado varios de los actos centrales del programa, además de las recreaciones, exhibiciones y actividades para grandes y pequeños, esta noche se celebra el torneo medieval y la gran cena de Exconxuraos. También el concierto de Leire Martínez, uno de los platos fuertes del cartel de la fiesta, que continúa a lo largo del domingo.