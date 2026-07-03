Todo listo en Llanera para recibir a los Exconxuraos: el atleta y ganadero Gerardo Casas abre con el pregón tres días grandes de fiesta

Llanera ya está preparada para recibir una nueva edición de Los Exconxuraos. Durante los últimos días el recinto ferial ha ido transformándose poco a poco para viajar varios siglos atrás. Se han instalado los luminosos, la gran portada de acceso y toda la infraestructura necesaria para convertir el entorno en una auténtica villa medieval. Mientras tanto, este jueves, las sociedades de festejos que darán vida a las tradicionales barracas ultimaban los últimos detalles de sus decoraciones. Caballeros, damas, castillos, escudos y estandartes protagonizan unos espacios en los que no falta ningún guiño al medievo. Algunas peñas, como la de Arlós, vuelven a sorprender con figuras a tamaño natural y una cuidada ambientación que cada año atrae la atención de cientos de visitantes.

Con todo preparado, la fiesta arranca oficialmente este viernes 3 de julio con la apertura del recinto ferial y del mercado medieval, dando inicio a un intenso fin de semana en el que miles de personas volverán a reunirse en torno a la cita más emblemática del concejo.

La programación comenzará a las 18.00 horas con la apertura del mercado y del campamento medieval. A esa misma hora comenzarán también los primeros combates de caballeros, uno de los espectáculos más llamativos para el público. A las 18.30 horas habrá teatro de títeres, cuentacuentos y animación de calle, mientras que a las 19.00 horas llegarán las melodías medievales y una explicación sobre las armas utilizadas durante la época. Las exhibiciones continuarán a las 19.15 horas con una sesión de cetrería. Posteriormente, a las 19.45 horas, regresará el teatro y a las 20.00 horas volverán la animación de calle y las formaciones de combate.

Los luminosos instalados en el recinto / Luján Palacios

Uno de los momentos más esperados llegará a las 20.30 horas con el tradicional pasacalles y el pregón oficial de las fiestas, que este año correrá a cargo del atleta y ganadero Gerardo Casas Rodríguez, vecino de Arlós. El deportista, con una brillante trayectoria en el atletismo asturiano y nacional y muy vinculado también al sector primario, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a unos festejos de los que él mismo ha reconocido sentirse "muy orgulloso" por representar "la fiesta más importante del concejo".

Tras el pregón, a las 21.00 horas, se representará la recreación histórica Los Perxuraos de Llanera, uno de los actos centrales de la programación, junto a la actividad "Cómo se vestía un caballero" y una nueva exhibición de cetrería. La animación continuará a las 22.00 horas con nuevos pasacalles y espectáculos itinerantes y culminará a las 23.00 horas con las actuaciones de las orquestas Panorama y Cinema.

Día grande

El sábado llegará la jornada grande de Los Exconxuraos. El mercado medieval abrirá a las 11.00 horas y desde primera hora habrá animación permanente. A las 11.30 horas comenzará la animación de calle; a las 11.45 horas sonarán las melodías medievales y a las 12.00 horas habrá teatro de títeres y combates de caballeros. La cetrería regresará a las 12.30 horas, mientras que a las 13.00 horas tendrá lugar una explicación sobre las armas medievales. A las 13.30 horas volverán la música, el teatro y las formaciones de combate y a las 13.45 horas se celebrará una nueva exhibición de cetrería.

39e7fd49-ece4-461f-b16e-b77db5db14bc.jpg / Lucía Fernández

Por la tarde continuará la actividad en el mercado hasta llegar a otro de los grandes momentos del fin de semana. A las 20.00 horas volverá a representarse la recreación histórica Los Perxuraos de Llanera y a las 21.00 horas se celebrará la multitudinaria cena medieval, que reunirá a 1.216 comensales. Posteriormente tendrá lugar el espectáculo del torneo medieval y, ya de madrugada, a las 00.30 horas, comenzarán los conciertos de Leire Martínez, la Orquesta América de Vigo y DJ RVS. El mercado permanecerá abierto hasta las tres de la madrugada.

La programación concluirá el domingo, tradicionalmente dedicado al perdón. El mercado volverá a abrir a las 11.00 horas. A las 12.30 horas tendrá lugar el desfile de Exconxuraos junto a la Asociación Cultural La Madreña y la Banda de Gaitas Fonte Fuécara, además de la entrega del premio del concurso de decoración de barracas medievales. A las 13.00 horas se celebrará la misa campestre con la participación de la Coral Polifónica de Llanera y a las 14.00 horas la tradicional comida campestre.

Por la tarde, a las 17.30 horas, regresará la recreación histórica de Los Perxuraos de Llanera. A partir de las 18.00 horas habrá teatro y animación de calle; a las 18.30 horas se disputará el torneo medieval y durante el resto de la tarde se sucederán nuevas exhibiciones de cetrería, pasacalles y actuaciones musicales hasta las 21.30 horas, cuando el mercado y el campamento medieval cerrarán sus puertas poniendo el broche final a una nueva edición de una de las fiestas con mayor proyección del verano asturiano.

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Como en años anteriores, el Ayuntamiento volverá a habilitar un tren turístico, un servicio especial de autobuses nocturnos entre Oviedo y el recinto ferial durante las madrugadas del viernes y del sábado y un amplio dispositivo de aparcamientos para facilitar la llegada de los miles de visitantes que, un año más, volverán a convertir Llanera en la capital del medievo.