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Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, actúa esta noche en la gran fiesta de los Exconxuraos de Llanera

Mañana de atracciones y actividades en el ferial del municipio, en Ables, que acoge la recreación histórica, el torneo y la cena medieval

Las atracciones de Exconxuraos, en imágenes

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Ables (Llanera)

Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, actúa esta noche en la fiesta de los Exconxuraos en Llanera. Sale al escenario pasadas las doce y media y como broche a una jornada espectacular en este día grande de las celebraciones, protagonizadas por el torneo y la gran cena medieval, para la que hay que disponer de la entrada que se puso a la venta días atrás.

Este sábado el campamento con su mercado medieval abrió a las once de la mañana y desde primera hora hubo animación permanente, melodías medievales, teatro de títeres, muestra de cetrería o combates de caballeros, entre otras atraccciones.

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A las 20.00 horas está prevista la recreación histórica Los Perxuraos de Llanera y a las 21.00 horas se celebrará la multitudinaria cena medieval, que reunirá a 1.216 comensales. Posteriormente tendrá lugar el espectáculo del torneo medieval y, ya de madrugada, a las 00.30 horas, comenzarán los conciertos de Leire Martínez, la Orquesta América de Vigo y DJ RVS. El mercado permanecerá abierto hasta las tres de la madrugada.

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