Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, actúa esta noche en la gran fiesta de los Exconxuraos de Llanera
Mañana de atracciones y actividades en el ferial del municipio, en Ables, que acoge la recreación histórica, el torneo y la cena medieval
Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, actúa esta noche en la fiesta de los Exconxuraos en Llanera. Sale al escenario pasadas las doce y media y como broche a una jornada espectacular en este día grande de las celebraciones, protagonizadas por el torneo y la gran cena medieval, para la que hay que disponer de la entrada que se puso a la venta días atrás.
Este sábado el campamento con su mercado medieval abrió a las once de la mañana y desde primera hora hubo animación permanente, melodías medievales, teatro de títeres, muestra de cetrería o combates de caballeros, entre otras atraccciones.
A las 20.00 horas está prevista la recreación histórica Los Perxuraos de Llanera y a las 21.00 horas se celebrará la multitudinaria cena medieval, que reunirá a 1.216 comensales. Posteriormente tendrá lugar el espectáculo del torneo medieval y, ya de madrugada, a las 00.30 horas, comenzarán los conciertos de Leire Martínez, la Orquesta América de Vigo y DJ RVS. El mercado permanecerá abierto hasta las tres de la madrugada.
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