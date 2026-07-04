Llenazo espectacular en Llanera para ver a la orquesta Panorama en una noche de Exconxuraos de récord
"Fue uno de los viernes más multitudinarios de los últimos años", destacan desde la organización de la fiesta, que se celebra durante todo el fin de semana
Llenazo espectacular en Llanera para asistir a los conciertos nocturnos, con las orquestas Panorama y Cinema. Una multitud se congregó en el prau anexo al ferial municipal, donde se montaron los grandes escenarios para los espectáculos que cerraron la primera jornada de los Exconxuraos, fiesta del verano asturiano imprescindible y que cada año atrae a miles de personas al municipio.
En Ables, donde se localiza el ferial de Llanera, hubo muchísimo público ya este viernes desde primera hora de la tarde, con cientos de personas a la hora de la apertura del campamento en el recinto, que ofrece a lo largo de estos tres días de fiesta exhibiciones, talleres, tiene atracciones para niños, y cuenta con decenas de puestos además de animación continuada con diferentes propuestas.
En esta primera jornada de Exconxuraos, en su conjunto, tras analizar los datos de ocupación y rotación de parkings, la organización y los responsables de seguridad estiman que pudieron haber pasado por la fiesta unas 20.000 personas. "Fue uno de los viernes más multitudinarios de los últimos años", destacaron.
No hubo incidencias durante la jornada, tan solo dos golpes de calor que fueron atendidas por los servicios sanitarios presentes sin mayores consecuencias.
La fiesta medieval de los Exconxuraos rememora un episodio histórico local, la rebelión de los habitantes del concejo en el año 1408 frente a los abusos del obispado ovetense. Y tiene tres días de fiesta: el viernes de rebelión, sábado de excomunión y domingo de perdón.
Consulta pinchando aquí el programa íntegro de Exconxuraos de Llanera
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