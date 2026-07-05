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Barbón y Queipo se visten de Exconxuraos: la pasarela política en una de las grandes citas festivas del verano en Asturias

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, también acudió a la fiesta, al igual que varios alcaldes, diputados y concejales de otros municipios

Pasarela política en Exconxuraos

Pasarela política en Exconxuraos

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Pasarela política en Exconxuraos / Sara Arias

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S. A./P. T.

Ables (Llanera)

El presidente del Principado, Adrián Barbón, acudió este sábado a la fiesta de Exconxuraos en Llanera. Llegó vestido para la ocasión y hasta empuñó con buen humor una pica medieval. Junto a él la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, también con atuendo de época. Ambos acompañaron a la alcaldesa del municipio, Eva María Pérez, y al edil de Festejos, José Antonio González, en los posados oficiales de la jornada y también durante la cena y el torneo de la velada.

Hubo en la cita amplia representación política. El líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo, no quiso perderse la cita. Se le vio junto a Silverio Argüelles, responsable del partido en Llanera, portavoz municipal y diputado, además de junto a otros compañeros del PP. Queipo destacó con la elección de su atuendo, elegante y cuidado.

Entre los alcaldes presentes se vio a la de Ponga, Marta Alonso, a la de Ibias, Gema Álvarez, o al de Salas, Sergio Hidalgo, todos habituales, con buena relación, que acuden desde hace años y comparten mesa en la fiesta, también con el exalcalde Gerardo Sanz. Estuvo también la de Yernes y Tameza, María Díaz.

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Entre los vestidos de los miembros de la Corporación llanerense también destacó este año el de la alcaldesa Eva María Pérez, que por primera vez acude a la fiesta como regidora.

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