Los Exconxuraos, a por la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional: "Ya es un referente que resuena en todos los rincones"

Llanera obtiene el perdón con sacos y la soga al cuello. Exconxuraos cerró su última jornada este domingo con un ambiente espectacular en el recinto ferial de Ables donde, de forma simbólica, se recordó la procesión a Oviedo del pueblo llanerense en la Edad Media para obtener el indulto de la Iglesia tras años de excomunión por haberse negado a pagar al Obispado unos impuestos excesivos. Los miembros de la Corporación municipal y los pregoneros de la fiesta salieron este domingo en cortejo hacia una misa campestre en la que el responsable de la Unión Pastoral de Lugo y Posada, José Julio Velasco, animó a trabajar para conseguir la declaración del festejo como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

"Cada uno hemos de aportar lo mejor de nosotros mismos, alguna idea que se nos ocurre, alguna sugerencia. Hemos de corregir e innovar, así se crece, desde el diálogo y la contribución sincera para el bien de esta fiesta, que ya es referente y resuena en todos los rincones de la geografía asturiana y fuera de ella. Fiesta de Interés Turístico Regional que ya tiene sobrados méritos para que lo sea nacional", afirmó el sacerdote en la homilía que ofreció en la eucaristía al aire libre con numerosos asistentes.

Velasco animó a los vecinos de Llanera a remar en esa dirección para que la fiesta siga "creciendo, a mi juicio, con el apoyo y la colaboración de todos". "De allí partimos y aquí estamos, juzguen ustedes el progreso de esta fiesta y el acierto de su creación", añadió Velasco, que estuvo desde el inicio de la gestación de esta celebración que arrancó en el año 2000 y hoy es uno de los grandes eventos del calendario de verano en Asturias.

El sermón también tuvo una marcada parte espiritual en la que Velasco disertó sobre "la enorme mentira del éxito, de la aprobación del poder, de la seducción de los sentidos". Abogó por actuar "de manera inteligente para desenmascarar los sucedáneos de felicidad, descubrir el valor de una sonrisa, de un gesto generoso, de un abrazo, de una mirada o de un sacrificio constante".

Todo ello porque, según apuntó "el ser humano no es solo un animal hambriento de placer y bienestar, está hecho también para cultivar el espíritu, conocer la amistad y la ternura, experimentar el misterio de lo trascendente, agradecer la vida, vivir la solidaridad". En ese sentido, tuvo unas palabras para Venezuela tras los terremotos, "pueblo al que queremos y apoyamos".

El Desfile del Perdón y la misa campestre de Exconxuraos, en imágenes / S. Arias

La misa campestre del Desfile del Perdón de Exconxuraos congregó a numerosos feligreses del concejo y visitantes, que también participaron en la eucaristía, con dos largas colas para recibir la comunión. Tras el oficio religioso, el ambiente se concentró en el mercado medieval, así como hubo muchos asistentes que llevaron el almuerzo para comer en el prau de la fiesta.

Exconxuraos de récord

Además, en el transcurso del festejo, se hizo entrega del premio a la mejor barraca de Exconxuraos que se llevó la Asociación de Vecinos La Vega. La alcaldesa, Eva María Pérez, destacó al término de la celebración "el rotundo éxito" de Exconxuraos este 2026, con una cena medieval y una noche de sábado "de récord" y en la que se superaron las 20.000 personas de la jornada del viernes.

"Estamos muy contentos, también hizo muy buen tiempo, hubo pocas incidencias, algunas por golpe de calor, funcionaron muy bien los autobuses búho, los taxis y hubo algo de caravana para la cena, que es el momento crítico, pero se desarrolló con mucha fluidez por la organización que tenemos en los aparcamientos", afirmó la regidora.

En Llanera ya han obtenido el perdón para los Exconxuraos y en el concejo ya empiezan a pensar en la edición del próximo año. Un trabajo que sin duda se dirigirá a seguir avanzando con la sociedad civil para conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.