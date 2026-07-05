Los Exconxuraos no tienen rival: noche de lucha, fuego y acrobacias en una fiesta inigualable en Llanera

Espectáculo de lucha, fuego, torneo medieval a caballo, acrobacias, animación musical, exhibiciones de armas, cetrería y más. De todo ello se pudo disfrutar en el ferial municipal, en Ables, en la noche de este sábado y hasta entrada la madrugada del domingo, con miles de personas que pudieron ver espectáculos únicos que son parte de esta fiesta que atrae a multitudes y ningún año defrauda por la calidad de la programación y la cantidad de propuestas que incluye.

"Es una celebración diferente", distinta al resto de las que hay en Asturias, coinciden en señalar muchos de los que acuden como visitantes. Cita ineludible del verano asturiano se ha hecho un hueco por derecho propio en el calendario de los grandes festejos de la región. Este domingo, tercera y última jornada festiva, hay actividades durante toda la tarde.

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Este domingo, el campamento con los puestos y actividades no cierran hasta las 21.30 horas y antes hay concierto de Petit Pop para toda la familia. Además, entre otras muchas propuestas que incluyen exhibiciones, juegos o música, a las 17.30 se ofrece un nuevo pase de la recreación histórica y a las 18.30 podrá disfrutarse del torneo medieval.