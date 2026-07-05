Los Exconxuraos se sientan a la mesa: más de un millar de enamorados de la gran fiesta de Llanera disfrutan de la cena y el torneo medieval

"Decidle a su ilustrísima que el pueblo de Llanera no se humilla". Algo como esto debieron decir en el siglo XV los llanerenses, hartos de los abusos en forma de impuestos del Obispado. Ni querían entregar los bueyes con los que araban la tierra ni tenían dinero para pagar. Pero no iban a doblegarse ante la injusticia. No les importaba ya la pena que pudieran imponerles por rebelarse. Ni siquiera surtió efecto la amenaza de la excomunión, con la que finalmente fueron castigados.

Este episodio y el final relativamente feliz del perdón y el entendimiento con la Iglesia es el que conmemora la gran fiesta de Exconxuraos de Llanera, donde se celebra además una recreación histórica para delicia de los asistentes. Este año, como los anteriores, una multitud se congregó en el ferial del municipio, en Ables, para disfrutar de una representación que este sábado volvió a ser muy aplaudida.

La fiesta se celebra a lo largo de tres días: el viernes de rebelión, el sábado de excomunión y el domingo de perdón. Tras una primera jornada multitudinaria, con miles de personas abarrotando el ferial y asistiendo después a los conciertos nocturnos, la segunda, la de ayer, no fue menos. Más de un millar de personas pudieron acudir a la gran cena medieval y al espectáculo del torneo que protagonizó la jornada.

No faltó la más alta representación institucional y política de la región. Se pudo ver junto a la alcaldesa Eva María Pérez al presidente del Principado, Adrián Barbón, y a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra. Y, entre otros, al líder del PP asturiano, Álvaro Queipo. Todos con la vestimenta de época que corresponde a este evento nocturno al que ya pasada la medianoche siguió el concierto de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

Antes de ese momento fue tiempo de disfrutar de la gran cena medieval en la que los algo más de 1.200 asientos existentes son muy cotizados. Entre los afortunados que este año consiguieron entrada Jennifer Holgado, que llegó a Llanera en grupo desde Gijón. Hace tres que acuden llevan porque "nos encanta, es una fiesta muy familiar".

También tuvo suerte Lucía Muñiz, de Lugo de Llanera, quien señaló que "no hay nada parecido en Asturias, es una cena con cordero en barra libre y en esta región nos gustan mucho las pitanzas". A su juicio, la clave está en que es una fiesta "distinta", indicó, antes de añadir que "todos los años cambiamos de traje, nunca repetimos".

Juan Carlos Pascual y Sonia Ajates, de Ávila, donde es famosa la feria medieval, vienen por unos amigos. "Está muy guay Exconxuraos y lo de la cena es genial, es algo que allí no hay y se debería de copiar", comentaron. Mientras, para la cena llegaban también de Gijón los miembros del grupo de Elisa García.

"Llevamos viniendo tres años porque está genial y es muy divertido, cada año cambiamos de traje, el año pasado de medievales y este de vikingos, que también son de la época", señalaron.

Quien acudía por primera vez a la cena fue Lucio Álvarez, desde Oviedo. "Da gusto ver tanta gente y este ambiente tan animado, es la primera vez que venimos y vamos a repetir", aseguró. Y es que como dijo el pregonero de Exconxuraos de este año, el atleta y ganadero Gerardo Casas, esta es una fiesta "que no deja indiferente" y el que viene una vez, volverá.

Quienes no hayan podido disfrutar de las actividades del sábado tienen una oportunidad de hacerlo aún este domingo. El campamento con los puestos y actividades abre a las once de la mañana, con multitud de propuestas que se prolongan hasta la noche. Antes, a las 17.30 se ofrece un nuevo pase de la recreación histórica y a las 18.30 podrá disfrutarse del torneo medieval.

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Por la mañana hay misa: es domingo de perdón y a las 12.30 se producirá otro de los momentos álgidos de la fiesta, con el desfile de Exconxuraos, que entran en el ferial ataviados con sacos, dispuestos a la penitencia que les fue impuesta para librarse de la pena de la excomunión.