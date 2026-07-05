Leire Martínez canta para miles de fieles en los Exconxuraos: concierto histórico con récord de público en la gran fiesta medieval de Llanera

Leire Martínez era la estrella del cartel musical de Exconxuraos y no defraudó. Brilló sobre el escenario y cantó para miles de personas que acudieron al prau anexo al ferial de Llanera para verla en la noche de este sábado al domingo. Las primeras estimaciones del número de personas en el ferial a la hora en que confluyeron los asistentes al concierto, a la cena medieval y al torneo nocturno apuntan a más de 20.000 personas.

La exvocalista de la Oreja Van Gogh lo dio todo, se mostró encantada en Llanera y el público respondió acompañándola, bailando, dando palmas y con los estribillos en una noche que sin duda fue memorable. El concierto, muy esperado, queda para el recuerdo de una de las celebraciones de Exconxuraos con más asistencia de los últimos años.