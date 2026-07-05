"Llanera no se doblega ni se humilla": la recreación de los Exconxuraos de Llanera, un éxito que atrae a multitudes

"Decidle a su ilustrísima que el pueblo de Llanera no se humilla". Algo como esto debieron decir en el siglo XV los llanerenses, hartos de los abusos en forma de impuestos del Obispado. Ni querían entregar los bueyes con los que araban la tierra ni tenían dinero para pagar. Pero no iban a doblegarse ante la injusticia. No les importaba ya la pena que pudieran imponerles por rebelarse. Ni siquiera surtió efecto la amenaza de la excomunión, con la que finalmente fueron castigados.

Este episodio y el final relativamente feliz del perdón y el entendimiento con la Iglesia es el que conmemora la gran fiesta de Exconxuraos de Llanera, donde se celebra además una recreación histórica para delicia de los asistentes. Este año, como los anteriores, una multitud se congregó en el ferial del municipio, en Ables, para disfrutar de una representación que este sábado volvió a ser muy aplaudida.

La fiesta se celebra a lo largo de tres días: el viernes de rebelión, el sábado de excomunión y el domingo de perdón.

Quienes no hayan podido disfrutar de las actividades de este sábado tienen aún una oportunidad de hacerlo este domingo. El campamento con los puestos y actividades abre a las once de la mañana, con multitud de propuestas que se prolongan hasta la noche. Antes, a las 17.30 se ofrece un nuevo pase de la recreación histórica y a las 18.30 podrá disfrutarse del torneo medieval.

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Por la mañana hay misa: es domingo de perdón y a las 12.30 se producirá otro de los momentos álgidos de la fiesta, con el desfile de Exconxuraos, que entran en el ferial ataviados con sacos, dispuestos a la penitencia que les fue impuesta para librarse de la pena de la excomunión.