Los Exconxuraos baten todos los récords de asistencia: más de 45.000 personas pasaron por la fiesta llanerense en tres días

Los Exconxuraos de Llanera cerraron este domingo la edición más multitudinaria de sus más de dos décadas de historia. El Ayuntamiento estima que más de 45.000 personas pasaron por el recinto festivo durante los tres días de celebración, una cifra que supera ampliamente la registrada en el 25.º aniversario del pasado año y que convierte a esta edición en la de mayor afluencia desde la creación de la fiesta. Solo el viernes y el sábado se contabilizaron alrededor de 20.000 asistentes en cada jornada, mientras que la elevada participación del domingo permitió rebasar la barrera de los 45.000 visitantes. "Nunca se había visto tanta gente en Exconxuraos", destacan desde el Consistorio.

Durante todo el fin de semana, Llanera volvió a retroceder seis siglos para recrear la rebelión de los vecinos frente al poder eclesiástico, un episodio que da nombre a una celebración convertida ya en una de las grandes citas del verano asturiano. El mercado medieval, los campamentos históricos, los espectáculos de calle, los pasacalles, las actividades infantiles, las exhibiciones, la gastronomía y la recreación del histórico juramento convivieron con una programación musical que volvió a llenar el recinto en las noches del viernes y del sábado. La combinación entre tradición, ocio y cultura atrajo a miles de visitantes procedentes de distintos puntos de Asturias y de otras comunidades, con multitudes desde la apertura del mercado hasta bien entrada la madrugada.

Mucho trabajo

El concejal de Festejos, José Antonio González, calificó el resultado de la edición como "tres días que quedarán para la historia de Llanera". "Hemos vuelto a viajar seiscientos años atrás para revivir la rebelión que nos define y lo hemos hecho batiendo todos los récords. Hemos superado con holgura las cifras del 25.º aniversario del año pasado", señaló el edil, quien atribuyó el éxito a la planificación y al trabajo desarrollado durante los últimos meses. "Nada de esto es fruto de la casualidad. Detrás de cada concierto, de cada puesto del mercado medieval, de cada actividad y de cada noche de fiesta hay planificación, cuidado por el detalle y una forma distinta de trabajar", afirmó.

Tras el éxito de participación, el equipo de gobierno quiere aprovechar el impulso para iniciar el camino hacia un nuevo reconocimiento para la fiesta. El Ayuntamiento trabajará para que Exconxuraos obtenga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un distintivo que, según González, "esta celebración lleva años mereciendo". "Hasta ahora nadie había dado un paso decidido para conseguirlo. Nosotros lo damos desde este momento", aseguró.

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El balance municipal también subraya el desarrollo de la programación sin incidencias reseñables y la implicación de asociaciones, vecinos, comerciantes, hosteleros y centenares de participantes en la recreación histórica, claves para una edición que confirma el crecimiento sostenido de Exconxuraos y su consolidación como uno de los grandes referentes festivos y culturales de Asturias.