El festival "Llanegra" arranca con un repaso a la vida del escritor de novela negra Víctor Claudín: "No tengo una vida normal, soy un tipo raro"

El festival "Llanegra", la extensión de la Semana Negra en Llanera, llega cargado de sesiones diarias de presentaciones de libros de temática policiaca que comenzaron este lunes con los escritores Víctor Claudín, Carlos Barro y Cristina Flantains, quienes congregaron a numeroso público en la Casa de Cultura de Lugo, donde tendrán lugar los actos hasta este próximo jueves.

La bienvenida la dio la alcaldesa, Eva María Pérez, quien recibió a los asistentes junto al escritor y promotor de las jornadas de novela negra en el concejo, Alejandro M. Gallo. Un arranque en el que la organización de la Semana Negra de Gijón entregó una réplica de la pequeña mascota de la 34ª edición del festival, "Rufo", que rinde apoyo a Palestina por el conflicto con Israel. "Es un honor tenerlo", dijo la regidora.

Así, el primer autor en salir a la palestra fue el periodista y escritor madrileño Víctor Claudín, que presentó "Vivo en la oscuridad" y sus memorias, "Contra el olvido", escritas a modo de conversación con su padre en las que repasa su vida, familia y obras pasados ya los 70 años. "No tengo una vida normal, soy un tipo raro, he ido saltando por la vida y he hecho muchas cosas. Es toda mi historia desde la muerte de Franco hasta casi nuestros días", comentó.

La inauguración de las jornadas de novela policiaca "Llanegra", en imágenes / S. Arias

En las memorias, Claudín relata hechos sobre su época como representante musical, como promotor activo de la Movida madrileña y también su faceta de militancia política. "Es una historia que es común a la de mucha gente, entonces hay muchos lectores que se van a identificar con lo que yo cuento de mí", avanzó el autor, especializado en novela negra.

Además, desveló ante el nutrido público que "Contra el olvido" también revela algunos secretos de sus historias literarias, desconocidos hasta el momento. "Esta vez no vengo a hablar de novela negra, pero sí doy unas claves de las novelas que he escrito", afirmó el escritor, con una vida llena de aventuras y anécdotas con las que dejó encantados a los asistentes.

Víctor Claudín y Alejandro M. Gallo presentan las memorias "Contra el olvido". / Sara Arias

Acto seguido dieron paso a Carlos Barros, quien presentó "Estatuas en la nieve" y Cristina Flantains, con "La llave". El autor valenciano desveló al público algunas claves de la historia que ha escrito sobre el asesinato de una joven en León y su conexión con una serie de muertes producidas en 1222 cuando el monje erudito Jerónimo Ochoa llega a la ciudad para tutelar a un huérfano.

Los escritores Carlos Barros y Cristina Flantains, antes de su presentación en Llanegra. / Sara Arias

También Flantains, escritora leonesa con varios premios en certámenes nacionales, comentó "La llave" con los asistentes con "arquetipos que se representan como presencias cercanas, reconocibles e imprevisibles". La narración navega entre lo explícito y lo que se intuye.

El programa

"Llanegra" continúa este martes a las 19.00 horas con Alejandro M. Gallo y José Manuel Estébanez, que presentan "Vallekas 2048". Acto seguido, la escritora Pilar Sánchez Vicente presentará a la autora Claudia Piñeiro, que dará a conocer su último libro "La muerte ajena".

Este miércoles 8 de julio está prevista la visita del escritor argentino finalista del premio Rodolfo Walsh con "Salvate Vos", Juan Carrá. Será a las 19.00 horas. Después, Manuel Avilés disertará sobre el desmantelamiento de ETA que ha descrito en su trilogía "Cuarenta años de Cárcel. 357 Magnum. De prisiones, putas y pistolas", que será introducido por Ana Cantarero Fresneda.

"Llanegra" llegará a su fin el jueves 9 de julio. A las 19.00 horas será la presentación de "Cobre en la sangre", de Lorenzo Lunar, premio internacional de novela negra "L´H Confidencial". Será presentado por la escritora y poetisa cubana Rebeca Murga. A las 19.40 horas, José Luis Muñoz presenta "Libertad" y "Corredor de fondo".

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El festival de novela negra de Llanera será con Armando Murias Ibias, quien presenta en torno a las 20.20 horas su libro "Una tierra lejana", que será presentado por la pintora ovetense Eloisa Olivars Valle. Además, durante las jornadas animan a participar en la actividad libre de "Rural Sketching", con la que se pretende fomentar el dibujo in situ.