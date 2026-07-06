Una fiesta con mucho carrete: las mejores imágenes que dejan los Exconxuraos de Llanera 2026

Multitudinaria y sin incidentes pese a la alta afluencia, que alcanzó picos de veinte mil personas en las jornadas del viernes y el sábado. La fiesta de Exconxuraos volvió a ser todo un éxito este fin de semana y no defraudó como uno de los mayores eventos del verano en Asturias. Los torneos medievales, la cena para más de mil personas en el recinto, los conciertos de Panorama y Leire Martínez, las decenas de actividades de exhibiciones de lucha, armas, cetrería y el protagonismo de la recreación histórica, que atrae numeroso público cada año hicieron del ferial municipal un espectáculo continuado en el que disfrutar de innumerables atracciones.

El programa incluyó además propuestas para participar en familia a lo largo de los tres días, con norias, barcazas móviles, juegos de mesa gigantes sobre el prau, música y una oferta de actividades que también contó este domingo con la actuación de Petit Pop como broche a la cita con los más pequeños.

El fin de semana en Llanera dejó mil y una imágenes (para verlas pincha aquí) que muestran por qué esta fiesta que organiza el Ayuntamiento es única y distinta a "todo lo que hay en Asturias", tal y como destacaron algunos de los asistentes de otros puntos de la región.

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La alcaldesa Eva Pérez valoró muy positivamente el desarrollo de una nueva edición de una celebración que "acoge" y es referencia indiscutible del calendario festivo asturiano.