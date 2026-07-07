Las esperadas fiestas del Cruce en Posada de Llanera anuncian grandes verbenas: estas son las actuaciones previstas

Las esperadas fiestas del Cruce de Posada de Llanera ya tienen programa y la comisión de festejos ha avanzado las actuaciones de las verbenas. Todo ha sido impulsado por un grupo de nueve jóvenes de la localidad (siete chicos y dos chicas), que el pasado año decidieron tomar el relevo organizativo con el objetivo de devolver a la cita su carácter vecinal. Las citas musicales serán los días 24, 25 y 27 de julio con tres grandes verbenas en el prau de la fiesta, en el de siempre, junto a la rotonda de acceso a la localidad.

Así, el viernes 24 de julio las animadas noches festivas de Posada empezarán con Dani Parrondo y su proyecto de entretenimiento musical "The Goat Festival". Al día siguiente, sábado 25 de julio, la noche será amenizada por Grupo Sensación y DJ Ballesteros & DJ Bumbum.

La última verbena que han anunciado será el lunes 27 de julio a cargo de Grupo Tekila. "Y por supuesto, contaremos como siempre con los mejores cierres de fiesta con nuestros amigos RVS DJ y Javi DJ", destaca la comisión de festejos en sus redes sociales.

Dinamizar

Además, los jóvenes impulsores del festejo dan un profundo agradecimiento a todas las personas que les están "ayudando a sacar las fiestas adelante". La recuperación de las Fiestas del Cruce llega tras varios años en los que la organización había recaído en empresas externas, lo que, según la nueva comisión, había diluido en parte la implicación vecinal. Con este nuevo impulso, el colectivo busca no solo consolidar la cita de julio, sino también dinamizar la vida social de Posada durante todo el año.

De hecho, a lo largo del pasado año han organizado varias actividades que han tenido una gran acogida entre los vecinos como un concurso de bizcochos caseros o una gymkhana en el parque Cuno Corquera. Una respuesta de los habitantes de Posada que se ha notado también en el registro de socios y las numerosas muestras de apoyo que han recibido.

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La comisión de festejos aún tiene por anunciar el resto de actividades que llenarán la programación con los que quieren devolver el ambiente vecinal de la fiesta y hacer que vecinos y visitantes disfruten de días de fiesta y diversión.