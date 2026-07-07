Llanera pone abre el plazo para solicitar las ayudas al sector primario
El Ayuntamiento ha habilitado 100.000 euros para este fin ante el encarecimiento de los costes de producción
El Ayuntamiento de Llanera abrirá este miércoles, 8 de julio, el plazo para solicitar las ayudas del Programa de Apoyo al Sector Primario, una convocatoria dotada con 100.000 euros y dirigida a las explotaciones ganaderas del concejo para hacer frente al fuerte incremento de los costes de producción registrado en los últimos meses.
La medida busca paliar la difícil situación que atraviesa el sector como consecuencia del encarecimiento del gasóleo agrícola, cuyo precio se ha disparado más de un 45 por ciento desde finales de febrero de 2026 debido a las tensiones geopolíticas internacionales. A este incremento se suma la subida del precio de fertilizantes y abonos, que oscila entre el 35 por ciento y el 40 por ciento, además del aumento del coste de otros suministros y del transporte.
Liquidez
Con esta línea de ayudas, el Consistorio pretende inyectar liquidez a las explotaciones ganaderas para contribuir a garantizar su viabilidad y favorecer el mantenimiento de la actividad económica y del empleo en uno de los sectores estratégicos del municipio.
La ganadería bovina constituye el principal pilar del sector agroganadero de Llanera. Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI), el concejo cuenta con 357 explotaciones bovinas y una cabaña de 6.634 cabezas de vacuno.
El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 6 de agosto, ambos inclusive. Los interesados podrán consultar las bases de la convocatoria y la documentación necesaria a través de la página web del Ayuntamiento de Llanera.
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