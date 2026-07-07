Lucus Asturum vuelve a la luz: Esperanza Martín inicia una nueva campaña de excavaciones con el objetivo de delimitar la casa romana hallada el año pasado

El yacimiento arqueológico de Lucus Asturum, en Lugo de Llanera, vuelve a ver el cielo desde este lunes con el inicio de una nueva campaña de excavaciones dirigida por la arqueóloga Esperanza Martín. Tras el importante hallazgo del verano pasado, una habitación de época altoimperial (siglos I-II d. C.) oculta bajo una necrópolis medieval, el objetivo de este año es determinar la extensión completa de ese edificio romano y conocer cómo se organizaba la vivienda.

"Queremos sacar la planta completa del edificio que comenzamos a excavar el año pasado", explicaba este lunes Martín en el inicio de los trabajos, rodeada ya de especialistas y con el espacio de excavación abierto. La actuación se centrará en ampliar el área excavada hacia el oeste y hacia el sur para comprobar si los muros localizados en la campaña anterior continúan, cierran o delimitan el final de la construcción. "Con un metro más podremos saber si el edificio sigue o si termina ahí", resume.

La excavación, este lunes / Luján Palacios

La intervención se desarrollará en una zona especialmente compleja desde el punto de vista arqueológico. Sobre las estructuras romanas se superponen enterramientos de la necrópolis medieval, datados mediante radiocarbono entre los siglos VII y XI, además de los restos de un edificio eclesiástico de época moderna con una torre asociada, y esa sucesión de ocupaciones convierte el enclave en un auténtico rompecabezas estratigráfico.

"La dificultad es que aquí se fue superponiendo todo tipo de estructuras", explica la arqueóloga. "Apenas retiramos cinco centímetros de tierra ya empiezan a aparecer restos, exactamente igual que nos indicaba el georradar", relata. Esa elevada concentración de evidencias obliga al equipo a avanzar con cautela para no comprometer la lectura arqueológica del yacimiento.

Hallazgo

La campaña continuará la investigación iniciada el pasado verano, cuando el equipo documentó por primera vez en Lucus Asturum una estancia doméstica romana con decoración pictórica mural. Las paredes conservaban restos de enfoscado blanco con motivos lineales y figurativos en tonos rojos, una ornamentación inédita hasta entonces en el enclave. Junto a ella aparecieron también varias pesas de telar y cerámicas de mesa, entre ellas fragmentos de terra sigillata hispánica y sudgálica, que permitieron interpretar el espacio como parte de una vivienda de época altoimperial.

Los nuevos trabajos pretenden comprobar si esa habitación formaba parte de una casa de mayores dimensiones. Los indicios apuntan en esa dirección, porque según explica Martín, el suelo romano ya identificado y los muros detectados mediante georradar sugieren que el edificio podría prolongarse hacia el oeste. Además, bajo un nivel próximo se ha localizado una estructura longitudinal también atribuible a la fase romana que será excavada durante esta campaña.

La arqueóloga reconoce, no obstante, que el potencial del yacimiento obliga también a dosificar los objetivos. "Es mucho trabajo y no queremos abarcar más de lo que podemos documentar correctamente", señala. Por ello, la ampliación del sondeo será limitada, priorizando la definición del edificio antes que abrir nuevas superficies. La intervención permitirá asimismo completar la documentación de algunos enterramientos medievales parcialmente excavados en campañas anteriores y seguir desentrañando la compleja secuencia histórica del enclave.

Y la subvención concedida por el gobierno del Principado les permitirá también llevar a cabo nuevas dataciones por radiocarbono, además de análisis de polen, semillas y maderas que van apareciendo en el yacimiento.

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El trabajo en la tierra se llevará a cabo durante todo el mes de julio, y en agosto los especialistas, que contarán de nuevo con varios colegas estadounidenses, se dedicarán al trabajo de laboratorio, en las instalaciones acondicionadas como cada año en las dependencias del Centro Social de Villabona.