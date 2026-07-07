El poder político y de las altas esferas protagonizan una nueva jornada de "Llanegra"

El poder político y de las altas esferas de la sociedad fueron protagonistas de la jornada de este martes de "Llanegra". El acto, con una gran afluencia de público, tuvo lugar en la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera con las presentaciones de las nuevas novelas de Alejandro M. Gallo y Claudia Piñeiro, "Vallekas 2084" y "La muerte ajena", respectivamente. La primera de ellas, tal y como describe su autor, es "una novela de género policíaco que detalla las circunstancias de una sociedad ficticia del futuro dominada por un grupo minoritario que controla, no solo las infraestructuras digitales y la economía global, sino también la esfera pública, la manipulación de la información y la agenda política".

Se trata de una reinterpretación moderna del clásico "1984" del novelista y escritor George Orwell en el que se mezcla el género negro con la ciencia ficción. Un análisis, cien años después, de una sociedad que "no ha cambiado tanto en sí misma, pero que sí ha visto cómo cambiaban las circunstancias que la rodean". Las tendencias que vivimos actualmente nos hacen "desconfiar del Estado, que es quien tiene que protegernos, pero, sin embargo, nuestros datos son ofrecidos de manera totalmente voluntaria a grandes superficies y redes sociales sin ningún tipo de pudor", comentó el autor.

El secreto de la vida eterna

La idea de escribir el libro partió de las numerosas investigaciones que los grandes magnates hacen para conseguir la eterna juventud. "Antes, la gente que tenía mucho dinero, se ocultaba. Ahora, no solo se muestran sin tapujos, sino que experimentan para conseguir, dicen, llegar a vivir hasta los 200 años", explicó Gallo. "Este punto llamó poderosamente mi atención, porque, tarde o temprano, tendrán que comenzar a experimentar con seres humanos", detalló. No solo eso, sino que estas investigaciones, "en las que se invierten millones de dólares", no van a ser "para curar la salud de la población del mundo, sino para ellos mismos y todo aquel que pueda pagarlo".

Alejandro M. Gallo firma uno de los ejemplares de "Vallekas 2084" a una de las asistentes a la presentación. / L. R.

Otro de los puntos importantes que llevó a Alejandro M. Gallo a lanzarse a escribir su novela son las teorías de George Haselton sobre la evolución humana y las ciudades futuras en las que va a residir la humanidad. "Se trata de ciudades con grandes muros de donde nadie puede prácticamente entrar ni salir". Una hipótesis que, según el autor, no va tan desencaminada. "Los aranceles, aunque económicos, no dejan de ser eso, grandes muros", concluyó antes de finalizar su charla y firmar varios de sus ejemplares.

Basado en hechos reales

A Alejandro M. Gallo le siguió la escritora Claudia Piñeiro que repite después de haber participado en el festival en 2021. El punto de partida de "La muerte ajena" es la aparición de una escort de lujo, relacionada con personas influyentes, muerta tras caer de un balcón en Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires. A partir de ahí, la autora construye una trama en la que se entrecruzan los hilos del poder político, la hipocresía social, la manipulación mediática y los silencios que rodean al trabajo sexual en todas sus versiones.

Por la izquierda, Claudia Piñeiro recibe de manos de Montse Alonso una réplica de una olla votiva. / L. R.

La inspiración surgió a partir de un caso real sucedido en Argentina. "Una chica se precipitó desde el departamento de un empresario y todavía no se sabe qué fue lo que pasó", indicó la autora. Supuestamente, "lo que dice el empresario y las personas que estaban ahí es que ella consumió drogas y se tiró porque tuvo un brote. Pero la familia quiere que se investigue porque, ¿quién le dio las drogas? ¿Está bien que se las hayan suministrado? ¿Cómo nadie las contuvo? O sea, hay un montón de cosas que quedaron ahí abiertas en investigación", explicó la autora. Un relato sobre cómo la sociedad argentina gestiona sus contradicciones, cómo la doble moral convive con el deseo y cómo las instituciones tienden a encubrir, más que a revelar.

Ambos escritores recibieron de manos de la concejala del Ayuntamiento de Llanera, Montse Alonso, una réplica de una olla votiva del yacimiento Lucus Asturum realizada con cerámica negra de Villayo (Llanera).

Programación

"Llanegra" continúa este miércoles 8 de julio con la visita del escritor argentino finalista del premio Rodolfo Walsh con "Salvate Vos", Juan Carrá. Será a las 19.00 horas. Después, Manuel Avilés disertará sobre el desmantelamiento de ETA que ha descrito en su trilogía "Cuarenta años de Cárcel", "357 Magnum" y "De prisiones, putas y pistolas", que será introducido por Ana Cantarero Fresneda.

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El festival llegará a su fin el jueves 9 de julio con la presentación de "Cobre en la sangre", de Lorenzo Lunar, premio internacional de novela negra "L´H Confidencial". Será presentado por la escritora y poetisa cubana Rebeca Murga. A continuación, José Luis Muñoz presentará "Libertad" y "Corredor de fondo". Armando Murias Ibias cerrará esta edición con su libro "Una tierra lejana", que será presentado por la pintora ovetense Eloísa Olivars Valle, sobre las 20.20 horas.