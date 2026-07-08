El Boombastic ya toma forma en Llanera con un montaje a gran escala, grúas y camiones en La Morgal
Los preparativos para el festival, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio, han comenzado con los vallados y la construcción de los escenarios, donde actuarán 60 artistas como María Becerra, Saiko y Yung Beef
El sonido metálico del montaje de las estructuras del Festival Boombastic, el mayor evento musical del verano en Asturias, ya resuena en el recinto de La Morgal, en Llanera. Las grúas, camiones y operarios no paran de trabajar en los preparativos para tener todo listo para los días 16, 17 y 18 de julio, cuando millares de asistentes tomen el recinto para disfrutar de tres días de música y diversión con 60 actuaciones encabezadas por María Becerra, Saiko, Hijos de la Ruina, Juan Magán, JC Reyes, Luck Ra, Yan Block y Yung Beef.
El Boombastic, que encara la que parece ser su última edición en Asturias bajo el lema "Last Dance", batió el año pasado todos los récords de asistencia con unos 55.000 asistentes por día de festival, siendo una de las citas festivaleras más queridas por el público, llegado desde distintos puntos de la geografía española. Y las labores para recibirles han comenzado con el montaje de los escenarios, con la previsión además de poder batir todas las marcas de público en esta ocasión.
También se han dispuesto los vallados por donde accederán los asistentes a las zonas de música o acampada. Y hay varias carpas ya instaladas para los preparativos, que tienen a muchos de los trabajadores circulando en bici por el recinto de La Morgal.
Asimismo ya se han colocado algunos carteles como los que indican y dan acceso al estacionamiento de la piscina. Este año, la organización ha anunciado que el Festival Boombastic será "un parque temático" musical con diez escenarios y una "zona inmersiva en la que los asistentes podrán disfrutar de todo tipo de diversión".
Entre los artistas que se incorporan este año figuran también Aida Blanco, Anxhela, Cassie Raptor, Stan Christ, DJ 3Pac, Dollar Selmouni, Juici Bae, Kiddo, Kristyna, L0rna, Lorenzo Raganzini, Luxi Villar, Lyanno, Mercedes Cañas, Nuke, Obscure Shape, Rozas, Santo, Gillu, Saske, Bulla, Sirolo, Tham y Young P, entre otros.
El festival volverá a contar con Winamax como patrocinador principal y “naming sponsor” por segundo año consecutivo. Tras su presencia en la edición de 2025 con una zona gamificada para el público, la marca dará nombre en esta ocasión al escenario principal, denominado Casino Winamax Stage, por el que pasarán algunos de los artistas más destacados del cartel.
Salto a Miami
El Boombastic se despide de Llanera por todo lo alto con grandes actuaciones antes de dar el salto a Miami, donde harán su debut oficial el próximo 20 de octubre de la mano de Billboard, produciendo la Noche de Apertura de Billboard Latin Music Week, el evento inaugural que da inicio a la celebración más influyente de la industria de la música latina durante la penúltima semana de octubre en la ciudad de Miami.
A lo largo de estos años en Llanera la repercusión para el concejo ha sido enorme. Según los datos que maneja la organización ha generado un impacto económico estimado en unos 15 millones de euros, además de miles de empleos directos e indirectos vinculados a la organización, el montaje y los servicios asociados.
Los que no quieran perderse el "último baile" del Festival Boombastic aún tienen una oportunidad. Los abonos "Platinum" y "Frontstage" se han agotado, pero quedan disponibles los abonos "General" para los tres días y la versión "VIP". También quedan entradas de día.
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