Llanera, uno de los concejos más seguros, con las tasas de criminalidad a la baja

Llanera continúa consolidándose como uno de los concejos más seguros de Asturias. La tasa de criminalidad volvió a descender en el municipio entre junio de 2025 y junio de 2026, aunque de forma moderada, con una reducción del 0,17 por ciento, un dato que las administraciones consideran especialmente positivo al producirse después del importante descenso del 13 por ciento registrado el año anterior y en una zona que ya partía de unos índices de delincuencia especialmente bajos.

Los datos se han dado a conocer este miércoles durante la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Llanera, una reunión presidida por la alcaldesa, Eva María Pérez, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, en la que participaron responsables de la Guardia Civil, la Policía Local y representantes de las distintas administraciones con competencias en materia de seguridad.

El encargado de presentar el balance fue el coronel Francisco Javier Puerta, jefe de la Zona y Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, quien expuso las cifras correspondientes al periodo comprendido entre junio de 2025 y junio de 2026. Los datos reflejan que, pese a tratarse de un descenso mucho más contenido que el experimentado hace un año, la evolución continúa siendo favorable y confirma la estabilidad de la situación en un concejo donde la criminalidad se mantiene en niveles reducidos.

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, destacó la importancia de celebrar este encuentro con carácter anual, una práctica que, señaló, no es habitual en todos los concejos asturianos. En su intervención agradeció al Ayuntamiento de Llanera su compromiso con la convocatoria periódica de la Junta Local de Seguridad, al considerar que este tipo de reuniones permiten reforzar la coordinación entre las diferentes administraciones y los cuerpos policiales, así como mejorar la planificación de los dispositivos de prevención y respuesta.

Buenos resultados

Por su parte, la alcaldesa, Eva María Pérez, valoró muy positivamente los resultados obtenidos y aseguró que las cifras "demuestran que Llanera sigue siendo un municipio muy seguro y que las cosas se están haciendo bien". La regidora subrayó que mantener la reducción de la criminalidad constituye "una muy buena noticia" y quiso reconocer públicamente el trabajo diario que desarrollan tanto la Guardia Civil como la Policía Local.

La responsable municipal también aprovechó la reunión para agradecer el dispositivo desplegado durante la celebración de Exconxuraos, la fiesta celebrada el pasado fin de semana en Llanera y que reunió a más de 45.000 asistentes. Según explicó, el evento transcurrió sin incidencias de consideración ni altercados reseñables, un resultado que atribuyó a la planificación previa y a la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y los servicios de emergencias implicados en el operativo.

Además del balance sobre criminalidad, la Junta Local de Seguridad analizó la evolución de la seguridad vial en el concejo. En este ámbito, los datos también presentan una evolución favorable. Entre junio de 2025 y junio de 2026 descendió la siniestralidad en las carreteras del municipio, y los delitos contra la seguridad vial se redujeron un 13 por ciento, un indicador que las administraciones relacionan con el trabajo preventivo desarrollado mediante labores de vigilancia, control y concienciación.

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La reunión concluyó con el compromiso de mantener la colaboración entre el Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil y la Policía Local para preservar unos niveles de seguridad que sitúan a Llanera entre los municipios con menor incidencia delictiva del Principado.