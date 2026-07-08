El Principado pone en marcha el proyecto para construir un vial que saque el tráfico pesado de Cayés, en Llanera

El Gobierno de Asturias ha licitado por 50.000 euros la redacción del proyecto para construir un nuevo vial de titularidad municipal que permitirá desviar el tráfico pesado de la localidad de Cayés, en Llanera. La nueva infraestructura, de aproximadamente 1,4 kilómetros, conectará La Ponte de Cayés con la carretera A-380, y el enlace con la AS-17, un itinerario alternativo para los vehículos pesados que mejora la movilidad en la zona. El plazo previsto para redactar el proyecto es de tres meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el día 23.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias desarrollará la actuación en el marco del programa de obras cooperables que impulsa en colaboración con los ayuntamientos. La licitación es fruto del trabajo conjunto y de la coordinación entre el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Llanera para ofrecer "una solución rápida, eficaz y consensuada a una demanda del municipio", destaca el Principado. La previsión es que las obras puedan ejecutarse a lo largo de 2027, con la previsión de un coste de un millón de euros.

Seguridad

El nuevo vial permitirá retirar buena parte del tráfico pesado del centro de Cayés, de modo que aumentará la seguridad vial y se reducirán las molestias derivadas del paso continuo de vehículos de gran tonelaje. También contribuirá a favorecer una convivencia más segura y cómoda para los vecinos de la zona, sostiene el gobierno regional.

El Ayuntamiento de Llanera ya había previsto en su planeamiento urbanístico el corredor por el que discurrirá la infraestructura. El trazado seguirá la margen derecha del río Nora, desde el entorno de La Ponte de Cayés hasta su conexión con la A-380 y la AS-17, para configurar un recorrido alternativo que mejorará la funcionalidad de la red viaria.

La licitación del proyecto, sostiene el Principado, supone un "paso decisivo" para hacer realidad una infraestructura largamente demandada que mejorará la movilidad, incrementará la seguridad y elevará la calidad de vida de la ciudadanía.

La Consejería de Fomento ya había anunciado el año pasado que renunciaba a la construcción de una gran variante para evitar los problemas de tráfico pesado en la localidad llanerense de Cayés y apostaba en cambio por "una solución más modesta y viable", que ha sido acordada con el gobierno municipal. La creación de una gran variante que involucrara a varias administraciones como se había planteado en un principio fue descartada como una solución viable, toda vez que para ello sería necesario iniciar un gran proceso de expropiaciones que resultaría gravoso para muchos residentes con propiedades en la zona.

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Cayés soporta el paso diario de camiones que a lo largo de todo el día cargan y descargan en una cantera ovetense que utiliza los accesos de Llanera, concretamente el paso por Cayés, para desarrollar estas labores. Los vecinos de la localidad, con las viviendas llenas de polvo y que denuncian afecciones para su salud y calidad de vida, piden desde hace décadas una variante que desvíe el tráfico pesado o una alternativa que lo saque del entorno de sus viviendas. El Ayuntamiento intentó limitar el paso de camiones mediante una ordenanza municipal, al tratarse de una vía local, pero fue objeto de un recurso por parte de las empresas afectadas.