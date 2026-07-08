Vecinos de Llanera denuncia la falta de cobertura móvil en la zona de San Cucao

A principios del pasado mes de junio, los vecinos de San Cucao, en Llanera, comenzaron a notar problemas en el servicio de telefonía móvil. En un primer momento, "fallaba la cobertura de vez en cuando, pero que desde hace 3 semanas para acá los móviles no funcionan ni en San Cucao, ni en Bonielles, Carbajal, Las Regueras y Brañes (Oviedo)", comentan los residentes en la zona, que solo disponen de wifi para realizar cualquier gestión.

Aseguran que la falta de servicio no va ligada a la compañía contratada. "Da igual el operador que tengas", indican. Las diferentes empresas no les ofrecen ninguna información ni solución. "Primero nos decían que nos mandaban a un técnico, pero aquí nunca vino nadie".

Proveedores

Tras las innumerables reclamaciones, la Asociación de Vecinos de San Cucao tomó la decisión de enviar un escrito al Ayuntamiento de Llanera, "no para que lo solucionen, pero por si fuera posible que realizaran alguna tramitación con los proveedores del servicio".

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No se saben las causas de por qué los residentes de toda esa zona se han quedado sin teléfono. "Se rumorea que una antena pudo caer o estropearse, saturando el servicio de aquellas que quedaban operativas", explican. "Aquí hay mucha gente que teletrabaja, estar en estas condiciones es inadmisible", concluyen mientras esperan que alguien les ofrezca una solución.