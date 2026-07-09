La América que dio la victoria a Trump se dibuja en la novela de José Luis Muñoz, que presentó en Llanegra la primera parte de su trilogía

José Luis Muñoz fue uno de los autores presentes en la última jornada de "Llanegra", extensión de la Semana Negra de Gijón en Llanera. Presentó este jueves en la Casa de Cultura de Lugo "Una epopeya americana. Libertad", primera parte de una trilogía que "trata sobre la América profunda", indicó el autor.

Tal y como explicó Muñoz, su obra es una novela negra que tiene como personajes centrales a un par de hermanos, "uno se llama Caín y el otro Abel, y el padre, que tiene la buena idea de darles ese nombre, con lo cual ya los predetermina para que se enfrenten".

"Tiene también muchísimo de thriller", incidió Muñoz, si bien lo que destaca de la novela, "además de toda la trama criminal, es sobre todo que es una especie de análisis de la moderna sociedad norteamericana, esa que precisamente le ha dado la victoria a Donald Trump".

En el programa de la jornada de cierre de "Llanegra" estuvo asimismo el diálogo sobre la obra "Corredor de fondo", también de José Luis Muñoz, y "Una tierra lejana", de Armando Murias Ibias.

Atrezzo de "Llanegra" / P. T.

Antes de la presentación de estas, también se dio a conocer al público asistente "Cobre en la sangre", obra de Lorenzo Lunar, "un híbrido de novela negra y novela histórica", según la definición de su propio autor.

Con el diálogo sobre estas novelas se puso punto y final a esta edición del festival de literatura de género negro de Llanera, que se inició el lunes y reunió un año más a autores y lectores amantes del suspense, la intriga y la novela de crímenes.

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En los actos estuvo presente la alcaldesa, Eva María Pérez, y la concejala de Cultura, Montse Alonso.