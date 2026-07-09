"Cobre en la sangre", novela negra de Lorenzo Lunar, que lleva a las minas de Riotinto y a las huelgas mineras contra el dominio inglés

Última jornada de "Llanegra", extensión de la Semana Negra de Gijón en Llanera. La Casa de Cultura de Lugo acogió varias presentaciones en el día de la clausura de la cita de este año, entre ellas, la de "Cobre en la sangre", obra de Lorenzo Lunar, "un híbrido de novela negra y novela histórica", según la definición de su propio autor.

La trama se localiza en las minas de Riotinto (Huelva), a principios del siglo XX, y tiene como escenario fundamental la huelga obrera contra el dominio inglés.

Está protagonizada "por un personaje interesantísimo cuyo nombre es Félix Lunar y ahí hay toda una relación histórica y familiar", señala el autor. Este invitó a los lectores a sumergirse en una lectura que espera que "les agrade, porque sé que estoy en un lugar de tradición histórica de mineros, de proletarios y también de luchas sindicales", indicó este jueves, minutos antes de la presentación, en la que tuvo presente la alcaldesa, Eva María Pérez, y la concejala de Cultura, Montse Alonso.

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