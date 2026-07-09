Inés Conde tiene 15 años recién cumplidos y levantó 74 kilos en arrancada y 91 en dos tiempos en el mundial de halterofilia

Acaba de cumplir 15 años, cuenta con un futuro muy prometedor en la halterofilia, y su estreno en una competición a nivel internacional ha sido más que meritorio, rozando el top 10. Inés Conde, deportista llanerense de halterofilia, firmó la undécima plaza en el Mundial sub-17, celebrado en Colombia en Santiago de Cali.

En su categoría de 58 kilos, frente a otras deportistas de mayor edad, cosechó una notable actuación, al levantar 74 kilos en arrancada y otros 91 en todos tiempos.

Un resultado positivo, teniendo en cuenta de que era la primera vez que la joven Inés Conde tenía que gestionar un cambio horario y el consiguiente jet lag, o adaptarse al clima de Colombia, además de contar con menos experiencia y años que sus rivales.

Integrante del Club Halterofilia La Corredoria, pese a su juventud acumula ya Inés Conde unas 30 medallas a nivel nacional en este deporte (entre oro, plata y bronce), y en Asturias ya ha logrado superar a sus años unos doce récords.

Reconocida como la mejor deportista de Llanera en 2025, Inés Conde tiene posibilidades reales de llegar a competir en el futuro en unos Juegos Olímpicos, según resaltan sus preparadores. Porque tras probar en gimnasia rítmica, patinaje, natación, baile y hasta un día de atletismo, le cautivó la halterofilia y ha demostrado que tiene un gran potencial.