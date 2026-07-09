Inés Conde tiene 15 años recién cumplidos y levantó 74 kilos en arrancada y 91 en dos tiempos en el mundial de halterofilia
La mejor deportista del año de Llanera firma una meritoria undécima plaza en el campeonato internacional, celebrado en Colombia
Acaba de cumplir 15 años, cuenta con un futuro muy prometedor en la halterofilia, y su estreno en una competición a nivel internacional ha sido más que meritorio, rozando el top 10. Inés Conde, deportista llanerense de halterofilia, firmó la undécima plaza en el Mundial sub-17, celebrado en Colombia en Santiago de Cali.
En su categoría de 58 kilos, frente a otras deportistas de mayor edad, cosechó una notable actuación, al levantar 74 kilos en arrancada y otros 91 en todos tiempos.
Un resultado positivo, teniendo en cuenta de que era la primera vez que la joven Inés Conde tenía que gestionar un cambio horario y el consiguiente jet lag, o adaptarse al clima de Colombia, además de contar con menos experiencia y años que sus rivales.
Integrante del Club Halterofilia La Corredoria, pese a su juventud acumula ya Inés Conde unas 30 medallas a nivel nacional en este deporte (entre oro, plata y bronce), y en Asturias ya ha logrado superar a sus años unos doce récords.
Reconocida como la mejor deportista de Llanera en 2025, Inés Conde tiene posibilidades reales de llegar a competir en el futuro en unos Juegos Olímpicos, según resaltan sus preparadores. Porque tras probar en gimnasia rítmica, patinaje, natación, baile y hasta un día de atletismo, le cautivó la halterofilia y ha demostrado que tiene un gran potencial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estaban destinados el uno para el otro': la boda de dos amigos de toda la vida que se dieron el 'sí quiero' en Llanera
- El conductor que intentó engañar a la Guardia Civil en Llanera: quiso culpar del accidente a su acompañante, que estaba inconsciente y herido grave
- De los combates de caballeros a la orquesta Panorama y el concierto de Leire Martínez (ex de la "La Oreja de Van Gogh"): el programa completo de los Exconxuraos en Llanera
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
- Licencia para la obra del nuevo súper de Lugo de Llanera: estará en la zona de la Avenida de Pando y tendrá casi 750 metros cuadrados
- El larguísimo historial clínico de Sonia Chacón, que sufre cefaleas intensas, vértigos, hormigueos, debilidad muscular, síncopes...: 'Pierdo mi cuerpo poco a poco
- Leire Martínez canta para miles de fieles en los Exconxuraos: concierto histórico con récord de público en la gran fiesta medieval de Llanera
- Pulpo, lacón y oreja para más de 200 vecinos en la convivencia anual de Arlós, en Llanera