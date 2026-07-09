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Inés Conde tiene 15 años recién cumplidos y levantó 74 kilos en arrancada y 91 en dos tiempos en el mundial de halterofilia

La mejor deportista del año de Llanera firma una meritoria undécima plaza en el campeonato internacional, celebrado en Colombia

Inés Conde, en un entrenamiento.

Inés Conde, en un entrenamiento. / Mario Canteli

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Pablo Antuña

Pablo Antuña

Lugo de Llanera

Acaba de cumplir 15 años, cuenta con un futuro muy prometedor en la halterofilia, y su estreno en una competición a nivel internacional ha sido más que meritorio, rozando el top 10. Inés Conde, deportista llanerense de halterofilia, firmó la undécima plaza en el Mundial sub-17, celebrado en Colombia en Santiago de Cali.

En su categoría de 58 kilos, frente a otras deportistas de mayor edad, cosechó una notable actuación, al levantar 74 kilos en arrancada y otros 91 en todos tiempos.

Un resultado positivo, teniendo en cuenta de que era la primera vez que la joven Inés Conde tenía que gestionar un cambio horario y el consiguiente jet lag, o adaptarse al clima de Colombia, además de contar con menos experiencia y años que sus rivales.

Integrante del Club Halterofilia La Corredoria, pese a su juventud acumula ya Inés Conde unas 30 medallas a nivel nacional en este deporte (entre oro, plata y bronce), y en Asturias ya ha logrado superar a sus años unos doce récords.

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Reconocida como la mejor deportista de Llanera en 2025, Inés Conde tiene posibilidades reales de llegar a competir en el futuro en unos Juegos Olímpicos, según resaltan sus preparadores. Porque tras probar en gimnasia rítmica, patinaje, natación, baile y hasta un día de atletismo, le cautivó la halterofilia y ha demostrado que tiene un gran potencial.

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