Manuel Avilés y Juan Carrá hablan en Lugo sobre crímenes políticos en la tercera jornada de "Llanegra"

Falta tan solo una semana para que se cumplan 46 años del asesinato de Noemí Esther Gianetti de Molfino. El 21 de julio de 1980, "Mima", como así la llamaban los que la querían, aparecía muerta en un hotel de Madrid, prácticamente desnuda y cubierta con una manta, en un estado avanzado de descomposición. Ella fue tan solo uno de los cientos casos de desaparecidos durante la dictadura cívico militar de la Argentina de los 70. Su historia, la de su vida y su muerte, la recoge el escritor y periodista Juan Carrá (Mar del Plata, Argentina, 1978) en su libro "Salvate vos" que este miércoles presentó en la Casa Municipal de Lugo de Llanera, en el marco de "Llanegra".

La novela le ha valido ser uno de los finalistas del premio Rodolfo Walsh en la 39.ª edición de la Semana Negra de Gijón que se celebra estos días en El Arbeyal. Un galardón que el autor reconoce como "un orgullo enorme y una emoción muy grande". No solo por su significado en sí, sino porque "lleva el nombre de alguien que, para los argentinos, es tremendamente importante". En este sentido, destacó que, "además de ser el creador de un género literario narrativo que es el que yo estoy abordando en este libro, es un ejemplo de compromiso en la escritura y por él yo empecé a estudiar periodismo y me dediqué a la literatura".

Por la izquierda, Juan Carrá y Montse Alonso con la réplica la olla vitova de Lucus Asturum. / L. R.

Secuestros, exilio interno y externo, e incluso, la apropiación de un niño nacido en cautiverio "que recuperó su identidad a través de abuelas de Plaza de Mayo después de más de tres décadas", son los temas que aborda el último trabajo del argentino. "La totalidad de la familia fue víctima del terrorismo de Estado de la última dictadura argentina. Y en ellos se condensan todas las formas del horror posible de esa dictadura".

Un arduo trabajo de investigación

El asesinato de Molfino fue "un montaje de la inteligencia militar", indicó Carrá, que añade que, desde su punto de vista, "que soy un trabajador de la palabra y me interesan muchísimo los temas de memoria, me parece fundamental seguir contando el horror de la dictadura para poder seguir construyendo memoria y para generar un aporte a futuro, sobre todo en la búsqueda de estos niños y niñas apropiadas que después hoy ya son hombres y mujeres y que todavía falta por encontrar alrededor de 300", detalló.

"La historia de esta familia era todo lo que uno puede querer para poder narrar esto de una manera también atractiva, porque es una profunda investigación periodística, pero narrada como un thriller político". Tanto es así que, al final del libro, se encuentran todas las fuentes de donde Juan Carrá obtuvo la información.

Por la izquierda, Alejandro M. Gallo, organizador de "Llanegra", y Juan Carrá durante la presentación de "Salvate vos". / L. R.

Una de esas fuentes y, seguramente, la más importante, es la propia familia Molfino. Después de enviudar, "Mima" tuvo que criar sola y en la clandestinidad a seis hijos (tres varones y tres mujeres). "Miguel Ángel Molfino, el mayor de los hijos de Noemí, es un gran amigo mío", contó. También escritor de novela negra y ganador del premio Dashiell Hammett (2011) con su primera novela, "Monstruos perfectos" ha estado en varias ocasiones en el Festival de la Semana Negra. "Nos conocemos de las letras, de los festivales, ahí nos hicimos muy amigos y yo siempre supe la historia de su familia, pero bueno, aguardaba que él la escribiera, era casi lógico". Sin embargo, "no es que no quisiera, es que no pudo".

De manera que Carrá le pidió permiso para contar su historia. "Estoy eternamente agradecido a la familia por la oportunidad que me dieron en términos profesionales de poder contarlo, pero sobre todo por la confianza de haberse abierto a que yo pudiera acceder a esa memoria tan dolorosa, una memoria que ni siquiera entre ellos estaba compartida", concluyó.

De crímenes políticos también trata el libro de Manuel Avilés, "De pistolas, putas y prisiones", que siguió a la presentación de la obra de Juan Carrá, perteneciente a la trilogía que completan los títulos "Cuarenta años de cárcel" y "357 Magnum".

La experiencia hecha novela

Avilés, granadino y afincado en Alicante, es un gran conocedor del entorno carcelario y de las bandas armadas. Su dilatada experiencia como funcionario de prisiones, ya jubilado, le ha permitido utilizar sus conocimientos y experiencias personales en una literatura que atrapa desde el primer momento. "De pistolas, putas y prisiones" narra cómo fue el desmantelamiento de la banda terrorista ETA desde la cárcel. Un declive del que él mismo formó parte. Por aquel entonces, el escritor fue una de las personas de confianza del exministro del Interior Antonio Asunción, con quien trabajó estrechamente durante los años noventa en plena lucha contra el terrorismo, como director de la cárcel de Nanclares de la Oca, en Álava.

"Asunción tuvo la genial idea de dispersar a los presos de ETA por todo el país, porque sabía que juntos tenían una lealtad férrea a la banda", recuerda. Fue entonces cuando las famosas "grabaciones de Nanclares", realizadas por el propio Avilés, demostraron que dentro de la organización había muchas discrepancias, algo que siempre habían negado. "Dos de los miembros criticaban atentados que se habían producido aquella misma semana". Aquella acción, "una infracción grave, pero que llevé a cabo porque consideré necesaria", le costó convertirse en un "objetivo prioritario de la banda, viviendo durante mucho tiempo con escolta", recuerda.

Completan la trilogía "Cuarenta años de cárcel", en la que hace un repaso de la evolución de España desde "mi propia infancia hasta mi papel en la lucha contra el terrorismo" y "357 Magnum" que es "un homenaje al arma que, aunque no me gustan, me veía obligado a llevar por cuestiones de seguridad", concluye.

Manuel Avilés habló también de su último libro "Los confesores reales". Una obra colectiva realizada con la colaboración del Taller Literario de Novela Histórica que impartió en la Universidad de Alicante y que aborda "la unión entre la realeza y la Iglesia desde la época de los Reyes Católicos hasta el reinado de Isabel II", concluyó.

El autor, que acudió a la cita acompañado de Ana Cantarero junto a la que dirige "El Quijote Negro Histórico" en Cuenca, ofreció a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Llanera, Montse Alonso, un hermanamiento de ambos festivales y le obsequió con una réplica del sombrero del ilustre hidalgo realizada en cerámica.

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"Llanegra" vivirá este jueves 9 de julio su última jornada, con la presentación de "Cobre en la sangre", de Lorenzo Lunar, premio internacional de novela negra "L´H Confidencial". Será presentado por la escritora y poetisa cubana Rebeca Murga. A continuación, José Luis Muñoz presentará "Libertad" y "Corredor de fondo". Armando Murias Ibias cerrará esta edición con su libro "Una tierra lejana", que será presentado por la pintora ovetense Eloísa Olivars Valle, sobre las 20.20 horas.