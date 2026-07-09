La Parroquia de Posada de Llanera llama a la solidaridad con Venezuela: "No podemos quedarnos de brazos cruzados ante un pueblo hermano que sufre"
Este sábado, a las 19.00 horas, se celebrará una misa por los fallecidos y se hará una colecta para los damnificados
La Parroquia de Posada de Llanera prepara varias actividades para apoyar al pueblo venezolano tras un terremoto que deja una tragedia humana que requiere de la solidaridad de todos.
"No podemos quedarnos de brazos cruzados ante un pueblo hermano que sufre. Tenemos varias personas venezolanas colaborando con nuestra parroquia y muchas más son vecinas de Llanera. Queremos que nos sientan cerca y apoyarlos con nuestro granito de arena", destacan desde la parroquia, a cargo del sacerdote José Julio Velasco.
Así, este sábado, día 11 de julio, a las 19.00 horas, en la iglesia de Posada de Llanera, se celebrará una misa por los fallecidos y "rezaremos por las familias que sufren, además de hacer colecta destino Venezuela". Además, es septiembre se organizará una rifa y una marcha solidaria para seguir recaudando fondos.
"Cada gesto suma", destaca el cartel anunciador de la iniciativa de este sábado, animando a acudir y a contribuir en solidaridad con el pueblo venezolano.
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