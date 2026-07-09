El PP de Llanera denuncia la actitud "autocomplaciente" del gobierno local en seguridad: "Los robos en viviendas han aumentado"

El Partido Popular de Llanera ha acusad al gobierno municipal de ofrecer una visión "autocomplaciente" de la seguridad en el concejo durante la Junta Local de Seguridad celebrada este miércoles, en la que participó la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. El portavoz popular, Silverio Argüelles, considera que el ligero descenso de la criminalidad registrado en el último año (un delito menos que en el periodo anterior) "no refleja la preocupación vecinal" por el aumento de determinados delitos.

Según expone el PP, los datos presentados en la reunión muestran un incremento de los robos en viviendas, de los robos con violencia en comercios y empresas, del robo de vehículos y de las actuaciones relacionadas con el tráfico de drogas. "La seguridad no puede convertirse en un ejercicio de propaganda", afirma Argüelles, quien sostiene que el Ayuntamiento debe anticiparse a los problemas en lugar de limitarse a destacar las estadísticas globales.

Prevención

Los populares también reclaman nuevas medidas preventivas, como la instalación de radares y controles de velocidad en San Cucao, Cayés y otras parroquias del concejo. Recuerdan que los delitos contra la seguridad vial pasaron de 110 a 170 en el último año y defienden la ampliación de los sistemas de videovigilancia y el refuerzo de la vigilancia en las zonas con mayor incidencia de robos.

Otro de los asuntos abordados fue la situación de la Guardia Civil. El PP considera insuficiente el anuncio de la incorporación de dos nuevos agentes y un guardia en prácticas, al recordar que el puesto de Llanera dispone actualmente de seis efectivos frente a los diecisiete contemplados en el catálogo oficial. La formación también reclama la rehabilitación integral del cuartel, pendiente desde 2018, así como la instalación de un vestuario femenino para las agentes destinadas en el municipio.

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Argüelles reprocha además al Ayuntamiento su falta de presión ante el Ministerio del Interior para conseguir más efectivos e inversiones en materia de seguridad, al considerar que las necesidades del concejo siguen sin estar cubiertas.