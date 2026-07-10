«Si el Boombastic decidiera seguir en Llanera son bienvenidos, nosotros estamos encantados», dicen hosteleros y comerciantes

Los hosteleros y comerciantes de Lugo de Llanera se preparan estos días para dar servicio a los asistentes al Boombastic, que cumple su quinta y última edición en el concejo. El festival tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de julio en La Morgal, donde ya se ha empezado con el montaje de vallados y escenarios. Sin embargo, los propietarios de los establecimientos de la zona aseguran que afrontan este «último baile» («The last dance», título de la celebración de este año) con «una gran incertidumbre». Coinciden en que si el festival decidiera quedarse estarían "encantados", pues aunque en las últimas ediciones notaban que la gente salía menos del recinto, se trata de un evento que dinamiza mucho la zona.

En esta edición no saben qué pasará, si tendrán muchos clientes o si los "bombis" optarán más bien por quedarse dentro del recinto del festival en La Morgal. Diana Blanco, del Restaurante Blanco, comenta en este sentido que «el año pasado ya notamos un descenso de público muy grande y esperamos que este año sea más o menos por el estilo».

No es la única que tiene esta percepción. También Geli Llano, de la Cafetería El Minuto, y Gilson Pineda, de la Sidrería Urriellu, opinan de la misma manera. «Las expectativas de este año son bajas», indican.

No obstante, recuerdan que en la primera edición, celebrada en 2022 en el ferial de Llanera, hubo un aluvión de gente. «Nos pilló desprevenidos, porque no sabíamos qué esperar y, aunque en esta ocasión no parece que el evento vaya a tener tanta afluencia, no podemos arriesgarnos a quedarnos sin mercancía ni personal», explican.

Así, Diana Blanco ha contratado a siete personas extras para trabajar tanto en sala como en cocina, constituyendo un equipo de 14 miembros. También en la Cafetería El Minuto han ampliado la plantilla con cuatro trabajadores más, mientras que Pineda ha reducido «un 40 por ciento de gente y mercancía, por miedo a que pase lo del año pasado».

Diana Blanco, en el Restaurante Blanco, de Lugo de Llanera. / L. R.

No solo la hostelería se prepara para el festival, también lo hace el pequeño comercio. Es el caso de Diana María Bueno, de «Tu Almacén Favorito», donde los jóvenes solían acudir a adquirir productos como «neveras portátiles, cargadores y baterías de móviles, toallas o mantas para los días que refrescaba», cuenta.

Impacto económico

A lo largo de estos cinco años, el Boombastic ha tenido una repercusión enorme en Llanera. Según los datos de la organización, el festival ha generado un impacto económico anual estimado en unos 15 millones, además de miles de empleos directos e indirectos vinculados a la organización, el montaje y los servicios asociados. Un plus para los negocios que, aunque trabajen todo el año, «siempre viene bien» y del que a partir de ahora se verán privados.

«Se conseguía dinamizar el pueblo en una época en la que, por las vacaciones, mucha gente se marcha y esto se queda vacío», cuenta Geli Llano.

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Mientras se preparan para recibir a los «bombis», desean que solo sea una estrategia de marketing más y el festival continúe celebrándose en el concejo, aunque la mayoría tiene claro que esta vez sí que será la última. Aun así, «si la organización decidiera seguir trayendo a Llanera el Boombastic, serán bienvenidos. Nosotros estamos encantados», concluyen.