Fiesta del agua en Llanera, que "tiene mucho" para los más pequeños: "Estas actividades están más que bien"

Éxito de público y mucha diversión en la primera «Fiesta del agua en familia». Se celebró ayer en el parque Cuno Corquera, en Posada, con colas ya a las cinco de la tarde, cuando se abrió el paso al hinchable con toboganes gigantes que hizo las delicias de los muchos niños y niñas que acudieron a este evento. Grupos de amigos, padres y madres con hijos o abuelos con nietos, disfrutaron de una tarde a remojo. Pese a que el sol no acompañó, sí que hizo la temperatura suficiente para que apeteciera refrescarse y jugar en las propuestas acuáticas organizadas por el Ayuntamiento de Llanera.

No solo acudieron vecinos del municipio, sino que hubo muchos visitantes de otros puntos de Asturias. Fue el caso de Lorena Moro, llegada desde Pola de Lena con su pequeño para disfrutar de una tarde de juegos distinta. «No soy de aquí, pero sí tengo familia en Llanera, que me avisan. Estas propuestas me encantan, en otros lugares no hay nada, mientras que aquí hay muchísimo para los niños y siempre venimos», explicó, sin perder de vista a su pequeño.

Residentes en el concejo sí son Adriana Vázquez y Adán Lis, concretamente de Lugo, que acudieron ayer a Posada con su hija. Este tipo de actividades para los más pequeños en Llanera les parecen «genial», porque si no «las tardes se nos complican mucho».

Zona de juegos de agua para los más pequeños. / P. T.

«Más que bien» estuvo la fiesta del agua a juicio de una de las abuelas que acudieron al parque de Posada, Virginia Suárez, que se desplazó desde Gijón, aunque sabe de las actividades que hay en Llanera porque tiene familia en el municipio. «Ya lo ves, padres, hijos y abuelas como soy yo, pues muy contentos», apuntó mientras también miraba a los pequeños de su casa disfrutar con el agua.

En el parque Cuno Corquera se instaló ayer un tobogán acuático gigante, hubo juegos de agua en circuito y fiesta de la espuma. Esta cita viene a sumarse a otras que impulsa el Ayuntamiento dirigidas a las familias y a promover la convivencia vecinal.

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Es el caso de la popular «Jornada en familia», que se celebró el pasado 24 de mayo en el entorno de la Casa de Cultura de Lugo, con actividades infantiles, deportivas y de ocio, entre otras.